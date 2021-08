Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 30 de agosto: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 30 de agosto preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

Es un excelente día para volver a creer en el amor. No te has dado cuenta de la presencia de una persona que está observando desde hace un tiempo, es probable que no le hayas visto de esa manera. Recuerda que siempre debes estar con los ojos bien abiertos para encontrar el amor. La soledad es algo bueno para los seres humanos, siempre y cuando no sea un estado eterno. No eres un ermitaño, no debes siempre estar por ti mismo, tienes que comenzar a salir un poco más y a conocer gente nueva.

Es necesario que abras más tu mundo y amplíes tu círculo social, solo así llegarán las oportunidades en el trabajo y el amor. No necesitas invertir en cosas materiales el día de hoy, especialmente en las que no necesitas. Debes cuidar tus ahorros y tu dinero. Será una jornada perfecta para mantener tus finanzas en orden. Comienza desde ya a emplear un método de guardar dinero. Si te sientes muy bien en el lugar donde has llegado con esa persona especial, entonces debes escuchar a tu corazón. Tus números de la suerte son 24, 41, 15 y 32.

Tu color para hoy es el gris. Foto: El Heraldo de México

Tauro

No dejes de pensar en ese proyecto que tienes en mente, se trata de algo bueno que solo necesita madurar más. Cuando tengas el deseo de gritar y de expresarte frente al mundo, hazlo sin pensar en las consecuencias. Por supuesto no significa que te pongas a gritar en la calle como una persona no cuerda, sino que es una forma poética de decir que debes buscar medios de expresión que te permitan hacer esto. Escribe un blog, crea una publicación de diaria en tu redes sociales y comienza por redactar tus pensamientos en un cuaderno.

Es un buen momento para comenzar a compartir mucho más con quienes están a tu alrededor, debes estar más en el mundo de quienes te rodean. No será bueno que sigas prestando poca atención a las personas con las que trabajas, ya que necesitas de ellos para conseguir buenos resultados. Tienes cosas que no has concretado aún y necesitas poner atención a ello. Una persona muy importante podría estar esperando una respuesta tuya que te has demorado en dar, no dejes de hacerlo. Tus números de la suerte son 43, 31, 2 y 26.

Tu color para hoy es el amarillo. Foto: El Heraldo de México

Géminis

Es probable que te sientas con un poco de vacío interior del día de hoy, lo que te llevará a pensar en la posibilidad de que las cosas no marchan bien en tu vida, pero no debes caer en esto, ya que una vez dentro de la oscuridad te será muy difícil salir. La vida se ha hecho para ser vivida y no para desperdiciarla siempre trabajando o siempre tomándola tan en serio. Es tiempo de que comiences a divertirte un poco más, no siempre tendrás toda la energía del mundo para disfrutar con tus amigos o con las personas que más quieres.

Aprovecha tu juventud, no tienes que pensar siempre en los demás. Es un buen momento para pensar un poco en ti, para hacer las cosas que tu quieres, No esperes que las personas que llegan a tu vida vean que tienes un embrollo difícil de solucionar, esto siempre aleja. Una persona tiene interés en ti, pero piensa que tú no; si sabes de quién se trata, intenta cerca. Estás dejando de moverte en la vida, te estás quedando de pie frente a los problemas sin hacer nada. Debes de tener la capacidad de hacer algo por lo que te aqueja. Tus números de la suerte son 19, 28, 37 y 46.

Tu color para hoy es el verde. Foto: El Heraldo de México

Cáncer

No debes dejar lo que tienes que hacer ahora para el futuro. El momento de comenzar a hacer cambios positivos ha llegado, no puedes siempre estar esperando por una oportunidad, puede que no llegue nunca. Es mejor que salgas a buscarla y que golpees todas las puertas posibles. El día de hoy alguien te dará un consejo importante con respecto a esto, tienes que tomar lo que te diga y comenzar a ponerle en práctica.

Un momento muy importante con esa persona que estás saliendo pasará el día de hoy, no es algo que esperarás, se dará de forma espontánea. Debes recordar que estos son los momentos que le dan mayor sabor a la vida, sobre todo al amor; disfruta de este el día de hoy. No es momento de realizar un viaje, mejor espera hasta cuando todo esté en orden en tu vida. El trabajo trae consigo algunos dolores de cabeza, muchas tareas difíciles de llegar al durante la jornada por lo que prepárate por la mañana con un buen desayuno. Tus números de la suerte son 46, 37, 21 y 15.

Tu color para hoy es el azul. Foto: El Heraldo de México

Leo

El día de hoy recibirás una invitación para salir a comer fuera o para dar un paseo nocturno por la ciudad, debes aceptar lo que te propondrán. No es momento de pensar lo que puedes y lo que no puedes hacer, es momento de actuar. Una persona muy importante está buscando un consejo que sólo tú puedes darle. Si alguien te interesa de muchas formas, es probable que tengas que hacer varios esfuerzos para llegar a conquistarle, pero no te pares frente a esas dificultades; la otra parte también está haciendo sus esfuerzos por estar a tu lado, es algo recíproco.

Una persona a la que quieres mucho está necesitando urgente de tu ayuda, es probable que tengas que estar presente en su vida por un largo tiempo, probablemente no tenga a nadie más que pueda cuidar de ella. Una persona cercana te ofrecerá un dinero a cambio de un trabajo muy fácil de realizar, acepta la oferta. Estás dejando que otras personas tomen decisiones por ti, eso no será bueno, ya que perderás la capacidad de tomar opciones que te convengan más. Tus números de la suerte son 13, 34, 45 y 26.

Tu color para hoy es el rojo. Foto: El Heraldo de México

Virgo

Necesitas ver con claridad el camino que tienes para recorrer, es muy probable que esté lleno de piedras, pero eso no significa que no lo vas a tomar; ya que tienes los zapatos adecuados para transitar por él sin problemas. Siempre es bueno que escuchemos a quienes saben más de la vida, si tienes a alguien que ha tenido muchas experiencia y que quiera compartirlas contigo el día de hoy, no hagas lo que la mayoría de las personas tienden a hacer, no alejes a esa persona; siéntate a escucharle y dale toda tu atención. Lo que te compartirá será una buena elección para ti.

No es bueno que entregues todo de un viaje en el amor, debes conservar el misterio muchas veces para conseguir a la persona que quieres. Mantén el interés de esta persona el ti, no te arrepentirás de hacer las cosas de este modo. Consume más frutas por la mañana son sanas y te darán energía. No mires los tropiezos como un término de algo, sino que son obstáculos que nos enseñan a ser mejores siempre. Tus números de la suerte son 12, 35, 46 y 22.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Libra

Si tienes la oportunidad de conocer a alguien el día de hoy, debes comenzar a mirar un poco mejor, porque es probable que sí ocurra un encuentro fortuito con una persona que encontrarás bastante atractiva, pero podría irse de las manos la oportunidad si no te atreves hablarle o a pedirle su número de contacto. Siempre es bueno que te atrevas aún cuando la respuesta no sea positiva. Una mujer de edad está buscando tu ayuda desde hace algún tiempo, pero tiene miedo a pedírtela porque ha visto que estás con muchos asuntos pendientes. Si sabes se quién se trata, hazle una visita.

Un momento muy bueno podrías vivir con alguien de tu familia, podrían recordar viejos tiempos y hazañas que solían realizar juntos. Es probable que tengas que cambiar de trabajo muy pronto, por eso debes empezar a ver los espacios que se abren a tu alrededor en este último tiempo. No dejes de visitar a tus seres queridos. Si tienes algún conflicto con alguien de tu familia, hoy es el momento para solucionar las cosas. Tus números de la suerte son 19, 34, 42 y 26.

Tu color para hoy es el negro. Foto: El Heraldo de México

Escropión

Necesitas tomar un poco de distancia con la persona que estás conociendo, si es que están teniendo problemas o discutiendo más de la cuenta. No decidas terminar la relación aún, espera un poco a ver si la distancia puede arreglar su situación. Siempre es bueno dar inicio a un viaje en la vida, si tienes planes hace tiempo de realizar una travesía que sabes te va a entregar buenas cosas en el futuro, entonces tienes que tomar la opción de hacerlo.

No te quedes sin la opción de tomar algo que te hará aprender mucho y que te hará crecer de maneras que no imaginas. Es un buen momento para integrarte mucho más a tus grupos de trabajo. Si eres una persona con un cargo alto dentro de tu lugar de desempeño, esto significa que debes buscar mejores maneras de llegar a los que trabajan para ti. Necesitas ser siempre un jefe positivo y uno que haga que las personas decaigan y pierdan las ganas de trabajar. El amor necesita un momento a solas, entrégale eso a la persona amada esta noche. Tus números de la suerte son 12, 25, 44 y 36.

Tu color para hoy es el gris. Foto: El Heraldo de México

Sagitario

Es muy importante que mires a tu alrededor el día de hoy, podrías encontrar algo importante a tu lado. Alguien muy querido para ti podría estar pasando por un muy mal momento, sobre todo en su relación de pareja. Es una buena idea tratar de sacarle un rato de esta pena con un paseo o invitándole a un lugar donde se distraiga. Necesitas tomar una decisión importante con respecto a tu relación de pareja, podría ser que las cosas no marchen bien en este momento, dense un momento para pensar a solas.

Tendrás la posibilidad de hablar con alguien muy importante para ti, esto dará como resultado un buen consejo que te servirá para poder resolver un problema emocional que puedes estar teniendo. No dejes hacer lo que te han recomendado. Debes hacer más deporte, elige uno que te guste y comienza desde hoy. Si vives con amigos, entonces debes diseñar una estrategia para que todos hagan su parte, así como también lo que no deben hacer. Recuerda que la convivencia es lo más importante. Tus números de la suerte son 35, 18, 26 y 45

Tu color para hoy es el amarillo. Foto: El Heraldo de México

Capricornio

Estás en un periodo de transformación y sabes que las cosas a tu alrededor van mejorando con el paso del tiempo. Aporta con un granito de arena a la vida de una persona que está buscando ayuda en este momento, es probable que tengas el tiempo de darle asistencia. El amor necesita transformarse, están estancándose demasiado y la rutina comienza a consumirlos; no dejes que esto les suceda. Haz cambios positivos.

Si estás teniendo una pena del corazón, hoy es un día para comenzar a pensar a meditar sobre las cosas que te han estado sucediendo en el interior, siempre es necesario que veas y recojas lo mejor que tienes en este momento. No es una cosa importante lo que quizás te suceda el día de hoy en el trabajo, podría ser sólo una pequeña discusión con alguien, pero es algo que tendrá una rápida solución. Tus números de la suerte son 14, 42, 25 y 36.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Acuario

No es necesario que siempre lleves tú el liderazgo en tu relación de pareja, muchas veces deberás decirle a la persona que tome las decisiones, de esto se trata convivir con alguien, de compartir tareas y también responsabilidades. Te sientes en un día de relajo y eso se nota en la forma en que estas en tu trabajo el día de hoy. Cuidado con esto, ya que la pereza muchas veces trae peligros que no has tomado en cuenta ni tampoco el peso que pueden tener en tu futuro profesional.

Quienes están buscando una nueva casa tienen a su disposición una variada gama de posibilidades para elegir, pero quizás tengan problemas con el pago o con el precio de los inmuebles; si no tienes necesidad urgente de cambiarte de casa, entonces espera un tiempo más. Alguien que te conoce muy bien está con la disposición de ayudarte en un problema que tienes hace algún tiempo. recuerda que siempre debes dar espacio a quienes quieren tenderte una mano. Tus números de la suerte son 28,15, 44 y 31.

Tu color para hoy es el azul. Foto: El Heraldo de México

Piscis

Tienes una forma muy buena de trabajar y las personas que están a tu lado los saben. No dejes que se vaya la oportunidad de obtener un ascenso que deseas mucho en tu interior. Es probable que el día de hoy recibas una oferta muy buena con respecto a este tema. No dejes que otros tengan una mala opinión de ti el día de hoy, es probable que tengas una discusión con alguien en algún negocio o en la calle, no explotes de la nada.

Necesitas controlar tus impulsos, no eres así. Piensa mejor antes de actuar y de decir cosas de las que después puedes arrepentirte. Aún no es momento de dar el salto importante que estás esperando hace tanto tiempo, debes solucionar algunas cosas que están pendientes en tu vida aún. No puedes avanzar si no le das solución a esto. Piscis podría sentir alguna especie de cansancio por la noche, procura dormir temprano el día de hoy. Tus números de la suerte son 12, 23, 34 y 45.