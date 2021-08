¿Usas la talla correcta de brasier? Esta es la forma de saber

El brasier es una de las prendas íntimas que más conflicto causa a las mujeres, pues aunque la mayoría lo usa todos los días, alrededor del 80% aún no sabe cuál es su talla correcta.

Si se utiliza la talla incorrecta los riesgos pueden ir mas allá de solo incomodidad, puede provocar problemas para el tejido mamario, irritación, mala circulación, repercuciones en la espalda y laterales.

Un brasier no debe sentirse “puesto”, por eso aquí encontrarás una guía de cuatro sencillos pasos para encontrar la talla idónea de brasier, según una famosa marca de ropa interior.

Conoce tu talla de brasier

Necesitas una cinta métrica, papel y pluma para anotar los resultados

PASO 1:

Ponte un brasier, debe ser el que mejor te quede, uno que no tenga relleno, ni push up. Este modelo no debe sacarte gorditos, enrollarse, quedar suelto, al frente o que los tirantes se caigan, debe ser el que mejor vaya con tu cuerpo.

PASO 2:



Toma una cinta métrica del lado de las pulgadas y mide tu torso justo debajo del busto, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

@marel.com

Si la medida que obtuviste es un número impar, redondéala para tener un número par.

Ejemplo: si obtuviste 33.5 redondéalo a 34, si obtuviste 33 súbelo a 34, mencionan.

PASO 3:



Para obtener la copa del brasier debes medir, en pulgadas, la parte más prominente del busto: justo al centro como se ve en la siguiente imagen. Ejemplo: 34 pulgadas

@marel.com

A continuación, resta la talla del contorno a la medida del busto. La diferencia dará como resultado el tamaño de la copa.



PASO 4:

Calcula tu medida: Resta a la medida del paso 3 la medida que obtuviste del paso 2. Cada pulgada de diferencia entre la medida del busto y el torso, será tu copa.

@marel.com