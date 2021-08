Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 28 de agosto: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado 28 de agosto los astros pronostican cambios importantes en tu vida, debido a las diferentes de energías que están fluyendo. Con las predicciones de Mhoni Vidente para la salud, dinero y amor, estarás preparado para la transformación.

ARIES

Los rencores entre la pareja están mal es momento de hablar. Hoy es un buen día para que lo hagas, y para que ambos puedan dar por resuelta esta eventualidad. Deja de mantenerte en el anonimato en tu trabajo y toma el crédito de tus logros para que empiecen a considerarte en los proyectos. Aprende a lidiar con las ausencias y las despedidas.

TAURO

Es momento que le des tiempo a tu pareja. Esta noche solo deben tener ojos el uno para el otro. En lo laboral, debes dejar estrategias agresivas, sólo tienes que demostrar tus capacidades para sobresalir ¡deja que los demás hablen mientras tu destacas!. Debes apegarte con mayor disciplina a tu cuidado. Es momento de dejar de pretextos y dedica al menos una hora al día a tu autocuidado.

GÉMINIS

Una reunión familiar amenaza con poner a prueba toda tu paciencia y don de gentes. Evita, a como dé lugar, criticar a los afectos de pareja, y mucho menos les lleven la contraria. En el trabajo, debes hacer contacto con las personas involucradas, la cuales te ayudarán a destacar. Si tienes mascotas, se más cercano a ellas, y deja que su contacto te libre de esas malas energías.

CÁNCER

Es necesario disminuir las brechas entre tu pareja y tú, así que deja que la luz retorne a la casa, y que no haya nada que se interponga entre los dos. Hay que dialogar y acordar. Este día te vas a enfrentar a una posible disminución de tus ingresos, aprende a aplicar medidas correctivas.

LEO

Es momento que tu pareja y tú consigan un lugar propio, es parte de crecer juntos y de reafirmar el compromiso. En los negocios, debes regresar a tu plan original, pues de no hacerlo tendrás pérdidas. Es necesario dar algunos pasos atrás y cambiar el rumbo y la velocidad. En tanto, hay que salir de esos espacios que no te hacen bien. Es humano desear ser parte de algo, pero lo que se demanda ahí no es algo que tú puedas ofrecer.

VIRGO

La finalidad de todo amor es preservarse en la dicha, y es hora de participar en la causa, pues tu pareja lo está dando todo, mientras que tú solo te alejas. Por otra parte, es hora de avanzar. Has conseguido grandes cosas en donde estás ahora, pero es tiempo de u cambio de dirección.

LIBRA

Recuerda que en la relación todo pude suceder, todo puede renacer y, por ello, dentro del amor, todo puede durar para siempre. La parte esencial de tu negocio es la gente. La que trabaja, la que vende, la que compra, por ello debes mejorar tus habilidades en su manejo. En tanto, deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante.

ESCORPIO

Revisas tus comportamientos y no consigues hallar qué pudiste haber hecho que provoque esa molestia, sin embargo, la persona a tu lado tiene derecho a estar enojada o triste por razones que solo le atañen a ella. En lo laboral, la experiencia con la que cuentas es un tesoro al que no estás sacando todo el jugo que deberías.

SAGITARIO

Lo que se dice una vez no puede desdecirse, y deben afrontar las consecuencias de tus palabras. Hoy no va a bastar con una disculpa. En tanto, tienes que armarte de valentía para entrar al lugar que tanto quieres: no seas tímido, pues las oportunidades nunca favorecen a los cobardes. Los cambios que has hecho para tu salud no se reflejarán de un día al otro, continúa con tu rutina y no te desanimes.

CAPRICORNIO

Hay aprendizajes del amor que solo pueden realizarse mediante ensayo y error: sobre la marcha y, en ocasiones, haciendo daño. Día con día vamos descubriendo los límites de nuestra pareja. En lo laboral, recuerda que no puedes seguir de brazos cruzados esperando que la cosecha se levante a sí misma: hoy es un día para arremangarse y entrar por todo

ACUARIO

Es un buen momento para salir de esta rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que su amor no pueda salir. En el trabajo, evalúa lo que se ha hecho hasta ahora, los resultados te permitirán establecer qué funciona y qué no, y en donde es necesario invertir mayor esfuerzo. Es momento de atender esos problemas de espalda que no te dejan en paz.

PISCIS

Tu pareja espera de ti un acto que la sorprenda. Algo que le haga sentir que debajo de la superficie de calma hay una hoguera que bulle. De manera que ya no le hagas esperar y saca le mejor de ti. En tanto, Este ha sido un largo receso en los negocios, y estás pensando seriamente tirar la toalla, sin embargo, los astros te dicen que sigas adelante.