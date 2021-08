Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy jueves 26 de agosto según tu signo

La carta de este jueves 26 de agosto tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 26 de agosto es “El Mago”, la cual es un arcano mayor del tarot Raider Waite.

Cuando sale la carta del mago tiene un significado muy positivo el cual indica que tu energía, salud y tu fuerza de voluntad están al 100 por ciento. Esta carta nos recuerda que tenemos el poder de hacer la diferencia en nuestras vidas y en el mundo si confiamos en nosotros mismos.

Amor

Si te encuentras soltero o soltera hoy es el día perfecto para que salgas a conocer gente (claro aplicando la sana distancia y con las medidas de precaución necesarias) pues andarás con un super pegue muy cañón.

Trabajo

El mago en este aspecto de tu vida quiere decir que muy pronto estarás disfrutando del triunfo, aquel proyecto que le propusiste a tu jefe ahora tendrá frutos y serás el más felicitado de tu área.

Si aún estás en búsqueda de empleo, esta carta apunta el mejor de los tiempos para ir a una entrevista de trabajo pues hoy todas tus habilidades estarán a la vista de los demás.

Salud

No te preocupes, si te has estado sintiendo mal hoy te llegarán todas las fuerzas que habías estado sintiendo que se fueron dile a tu pareja o alguien en tu casa que te de un masaje relajante para que te olvides de todo el estrés de esta semana, ya está cerca los días de descanso laboral y podrás descansar.