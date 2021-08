Horóscopos de la LUNA AZUL de MHONI VIDENTE del 23 al 19 de agosto; descubre cómo influenciará este astro tu vida

La Luna Azul es uno de los fenómenos astronómicos más bellos y significativos para los signos del zodiaco. Su relevancia viene de la sucesión de dos lunas llenas durante este mes, lo que sin duda es una cuestión singular en el espacio y a la cual todas las personas pueden reaccionar de manera diferente.

La energía desatada por estas condiciones es suficiente como para dar un empujoncito a cada una de las casas zodiacales; sin embargo, no a todos les ayuda igual este fenómeno.

Aries

La influencia de la luna llena en esta semana para el primer signo de fuego que es Aries es de sentimientos puros y de impulsos es decir que el Aries al momento que la luna llena está presente esto lo hace sentirse venerable y con deseos de ser amado y tener una pareja estable por eso este signo siempre se compromete o se casa cuando la luna llena esta en el firmamento, lo domina sus emociones sentimentales y ser más estable en su relación amorosa y dejar tantos amores al mismo tiempo.

También lo domina la luna con los impulsos es decir que no sabe controlar sus enojos y arrebatos antes situaciones que no puede explicar y eso le hace mucho daño en su persona por eso el Aries tiene que aprender a ser controlado en todas las formas de su vida, semana de reacomodar toda tu vida laboral y económica es decir empezar hacer un sistema de ahorro y de progreso en tu ambiente de trabajo, sales de viaje con tu pareja, te buscan para un proyecto más internacional.

Ya trata de controlar la ansiedad por comer recuerda que tu signo le gusta verse bien así seguir con el ejercicio y si. o puedes busca una ayuda de un especialista para que te ayude en tu ansiedad, tramitarás tu permiso de residencia extranjera, tendrás un golpe de suerte este miércoles con los números 02,19 y trata de usar mas el color azul y amarillo para atraer la abundancia.

Tauro

La influencia de la luna llena sobre este signo de tierra es muy determinante para su futuro y significa un progreso en todo lo que vaya a realizar en cuestión de trabajo y en su vida sentimental, la luna llena sobre el signo de tauro me dice que les da la seguridad y fuerza es decir la seguridad para ser exitoso en su nivel laboral y estar siempre con las fuerzas necesarias para salir adelante de cualquier problema.

Por eso la luna llena tiende al signo de tauro ayudarlo también a curarse de todas las enfermedades mentales y les da mas seguridad y la estabilidad emocional que siempre van a tener una pareja a su lado que este los apoye en todo lo que necesitan para lograr ser felices por eso la luna es muy significativa en la vida de los tauro y más cuando es luna llena.

Semana de estar arreglando papelería de tu titulo profesional y regresar a tomar curso y diplomados, te llega la invitación para salir a cenar por parte de un amor nuevo, recibe un dinero extra por la venta de un coche, tendrás un golpe de suerte este día jueves con los números 01,33 y trata de usar mas color rojo intenso que este te ayudar aumentar mas la abundancia.

Géminis

La influencia de la luna llena en este primer signo de aire es de ser muy apasionado en todo lo vaya a realizar en estos días y progresista es decir la luna llena les da a este signo mucha ayuda energética para que pueda realizar todo lo que tiene en planes es decir que que la buena suerte va estar de tu lado en esta semana, en cuestión amorosa la luna llena al signo de géminis lo hace ser muy sexual y siempre busca parejas solo para tener sexo nada formal, pero la cuestión de la luna llena lo hace ser muy explosivos es decir que casi cambian de parecer al instante.

Eso los hace perder grandes proyectos de trabajo por eso a los géminis se les recomienda madurar y crecer mas en lo espiritual para que no caigan en estas situaciones adversas y seguir avanzado en su vida profesional, semana de estar en juntas de trabajo y la llegada de un dinero extra por la venta de una propiedad.

Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, ten cuidado con lo que comes en estos días que puede venir una infección estomacal, sigue con tus estudios de idiomas que eso te hace ser mas importante en el futuro, recibe un dinero extra por lotería con los números 06,77 y trata de usar mas el color blanco y naranja que eso te va ayudar a crecer mas en lo económico.

Cáncer

La luna llena en el primer signo de agua es muy influyente en todo lo que vaya a realizar es decir que lo domina casi por completo y mas en lo económico, esto me dice que para el signo de cáncer está en el momento de crecer más en su patrimonio y seguir con sus proyectos de negocios y trabajos nuevos que se les va dar sin tropiezos, pero también el efecto que tiene la luna llena es que ya busquen un amor estable en su vida y formar una familia.

La luna que es su regente mayor del signo de cáncer es en lo económico y les va llegar la oportunidad de crecer más en lo profesional y recibir dinero extra por cuestiones de lotería con los números 05,43 así que los cáncer siempre van a estar protegidos por la luna para llegar a ser exitosos, en esta semana va ser de mucho trabajo y presiones de tus superiores trata de estar tranquilo y no alterarte recuerda que el que se enoja pierde, semana de ocuparte mas en tu persona es decir ya ponerte a dieta y seguir adelante con varios negocios que tiene en planes, te busca un amor nuevo que va ser muy compatible contigo, arreglas un asunto legal que va salir a tu favor, trata de usar más el color verde y agua que eso te va atraer más la abundancia en tu vida, te busca un familiar para pedirte una ayuda económico, ya no pienses más es tiempo de ser padres y buscar trascender.

Leo

La influencia de la luna llena sobre este segundo signo de fuego los hace tener un imán fuerte sobre los rodean es decir el signo de leo se hace irresistible cuando la luna llena está en el firmamento y por consecuencia mucha fuerza sexual y amorosa, también la luna llena los hace fuertes económicamente en casi todo lo vayan a realizar.

Por eso siempre buscan tener éxito y acumular el dinero que necesitan para ser felices, otra cosa que los influye la luna es que la buena suerte los rodea y más en cuestión de juegos de azar y lotería con los números 08,31, son muy buenos psicólogos es decir siempre dan el mejor consejo de aliento para seguir adelante ante cualquier problem.

Semana de tener una revisión de tus superiores y de auditoria trata de tener todo en orden para que no tengas ningún problema en tu ambiente laboral, cuídate de los vicios sigue mejor con el ejercicio, sales de vacaciones con tu familia, te compras ropa y decide cambiar tu look, para los leo que están en pareja traten de no pelar y estar un poco mas relajados en su vida sentimental, trata de usar mas el color rojo y naranja que eso les va ayudar a estar con mas suerte en lo económico.

Virgo

La influencia de la luna llena que es el segundo signo de tierra los afecta más que nada en los debilidad mental y que su evolución como persona es decir que la luna llena hace a este signo a recordar mucho el pasado y tener muy presente lo que no fue por eso debe de cambiar de actitud y ponerse las pilas para que puedan estar al cien en todo lo que vayan a realizar.

También la luna llena con su efecto de tu cumpleaños te hace evolucionar en todos los aspectos y más en lo laboral por eso se te recomienda cambiar de trabajo y poner un negocio propio que eso te va ayudar a tener más ingresos, los traiciona mucho, recomienda siempre a los signo de virgo pensar más de dos veces lo que vayan a decir y hacer para no caer en cuestiones de rompimientos amorosos, semana de mucho trabajo atrasado y ponerse al día.

Te invitan a salir de viaje a visitar a unos familiares, terminarás un negocio que te va dejar ganacias económicas, cuidado con las mentiras de tu pareja trata de que te diga la verdad y tu decirla para que pueda durar mas esa relación amorosa, te llega un dinero extra en la lotería este domingo con los números 14,90 y trata de usar más el color gris y azul fuerte que eso va atraer más la abundancia en tu vida.

Libra

La influencia de La luna llena sobre segundo signo de aire los hace ser muy romántico y sobretodo los hace pensar mucho en su futuro es decir que la luna llena los hace ser más maduros en todo lo que vayan a realizar y buscar su estabilidad emocional y económico en sí es buen efecto lo que hace la luna sobre el signo de libra.

a los libra se les recomienda no caer en provocaciones de tus compañeros de trabajo y no hablar por hablar es mejor ser prudentes en su ambiente de trabajo, pero también la luna llena los hace ser muy carismáticos es decir que siempre van a tener amigos a su alrededor y estar en los mejores eventos sociales y más que son el comunicólogo del zodiaco.

Semana de estar con muchos tramites de trabajo que vas a tener que resolver en estos días, te invitan a salir a pasear con tus amigos tu ve solo cuídate del virus, te llega la propuesta de un trabajo extra, recibe un dinero este martes con los números 21,30 y trata de usar más el color verde y azul que eso te va atraer más fortuna.

Escorpión

La luna llena los afecta mucho a este signo de agua y más por es su regente astral es decir que siempre la luna está presente en las decisiones del escorpión pero en esta semana lo que va estar dominado gracias a la luna llena es el dinero y el progreso es decir que te va llegar una nueva propuesta laboral mejor pagada y la llegada de un dinero que no esperabas como una deuda del pasado y en los juegos de azar con los números 07,18 y trata de jugarlos este martes para que tengas más suerte y usar más el color azul que eso arte la abundancia.

También la luna llena los afecta en su sexualidad es decir que si tiene una pareja estable los hace buscar otra relación extra para satisfacer su deseo sexual, semana de compras ropa y cambiarás de look para estar más a la moda, trata de hacer ejercicio y empezar una dieta que como te ve te tratan así que a seguro viéndote de lo mejor.

Semana de estar con muy buena suerte de tu lado y más en tu ambiente profesional, trata de seguir estudiando tu carrera universitaria y seguir avanzado en tu vida, cuídate de problemas legales trata de siempre resolver todo lo que tengas pendiente, un amor del signo de fuego llegara a tu vida para quedarse.

Sagitario

La luna llena influye en la forma de ser de este signo de fuego y más en cuestión de que no querer madurar y pensar que todo lo pueden hacer pero también deben de tener un poco de conciencia es decir no soñar por soñar por eso se les recomienda a los sagitarios que siempre estén con pies de plomo para no dejar ir su imaginación con sus proyectos que todavía no estén realizados es decir no llenarse de envidias de las personas que los rodea, así que la luna llena también los hace ser muy viajeros que les viene viajes y cambios de residencia para que puedan crecer más en lo profesional.

semana de estar arreglando situaciones de tu trabajo con juntas de superiores y nuevas contrataciones de personal recuerda que siempre a tu signo le dan un puesto de jerarquía así trata de despeñarlo de la mejor manera, te viene un dinero extra por lotería con los números 13,29 y trata de usar más el color blanco y verde para puedas atraer más la suerte en tu vida, un amor nuevo se atraviesa en esta semana para tener unos días de pasión.

Capricornio

La luna llena en este signo de tierra que es la cabra los hace ser trabajadores incansables hasta obtener el éxito en casi todos los proyectos que realizan es decir que el dinero les llega a manos llenas pero deben de tener cuidado con las malas amistades y amores interesados que solo van a buscar al capricornio cuando tiene un interés económico y quitarles la suerte que los rodea,.

También la luna llena los afecta en cuestión de problemas mentales es decir que puedan entrar en depresión fácilmente y que los hace usar drogas o alcohol para elevar ese autoestima por eso en ese momento el capricornio debe de empezar una rutina de ejercicio y aprender a ser más espiritual para no caer en ese tipo de tentaciones.

Semana de estar con muchas sorpresas agradables en tu vida te va buscar un amor que te hará sentir de lo mejor, te llega un dinero extra por lotería este martes con los números 21,30 y trata de usar más el color rojo y amarrillo para estimular más buena suerte, un amor de lejos llegara a tu vida para quedarse, trata de no pelar por pelar trata de ser más consiente al momento de decir algo a los demás.

Acuario

La influencia de Luna llena en este tercer signo de aire los hace ser muy progresistas es decir buscar siempre el bienestar de el y de su familia, también la luna llena los hace pensar en tomar decisiones importantes para hacer un mejor futuro y eso si van a lograr tener el amor verdadero en su vida.

La luna llena los va ayudar en lograr sus objetivos de crecimiento económico por eso si cuando esta fase de luna este en el signo de acuario se les recomienda estrenar ropa o zapatos para que la buena suerte este de tu lado, pero eso si la luna llena los hace ser sexuales y infieles con tendencia a tener problemas con su pareja sentimental por eso se les recomienda no provocar esa situaciones de infidelidad en su vida y volverse enamorar de su pareja actual.

Semana de estar muy alegre con buenas noticias a tu alrededor, te llega la invitación a salir de viaje en estos días, recibe un dinero por la venta una propiedad, ten cuidado con las envidias de tus amigos recuerda que siempre van a querer lo que tu tiene así que trata de no platicarles tanto como te va y que vas hacer, te viene un golpe de suerte el jueves con los números 37,80 y trata de usar más el color naranja y azul que eso te ayudar atraer más la abundancia.

Piscis

La influencia de la luna llena sobre el signo de piscis es un efecto transformador hacia lo positivo por eso cuando esta fase de luna este signo de piscis se convierte en otra persona y saca lo mejor de si para avanzar en su vida, Definitivo es buena suerte en todo para el último signo de agua que es piscis tener la luna llena en tu casa es sinónimo de progreso porque es su regente astral, también la luna llena los ayuda a empezar una rutina de ejercicio y ponerse a dieta y de estar con mucho buen ánimo de verse de lo mejor es decir la luna llena los reinventa en todos los sentidos.

Semana de estar arreglando un crédito bancario para poder comprar una casa y estar viviendo de la mejor manera y tener ya una estabilidad económico, recibe un dinero extra por un pago atrasado de tu sueldo, ten cuidado con las fiestas trata de no tomar tanto alcohol y cuidarte de no comer demasiado, te viene un golpe de suerte este martes con los números mágicos que son 19,26 y trata de usar más el color rojo fuerte y verde que eso les va atraer más la abundancia, un amor del pasado vuelve para quedarse, trata de analizar bien esa propuesta de trabajo nuevo recuerda que no todo lo que brilla es oro.