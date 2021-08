Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 21 de agosto: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado 21 de agosto habrá importantes cambios, por eso tienes que conocer que dicen los astros. Con las predicciones de Mhoni Vidente para la salud, dinero y amor, estarás listo para comenzar tu día. Enfrentarás nuevos retos y tendrás oportunidades que no puedes dejar pasar. Consulta tu horóscopo para este fin de semana:

Aries

Deja los chismes y aclara todo con tu pareja. Existen, personas que les envidian y que quieren verlos separados. En lo laboral es momento de vencer el miedo a triunfar y el primer paso es salir de tu zona de confort. No te resignes a una medianía que puede resultar efectiva por un tiempo, pero que te hace sentir insatisfecho. En la salud, cuida tu alimentación y vuelve al ejercicio, ¡deja de poner pretextos!.

Tauro

Este es un buen día para sentarse y platicar con tu pareja sobre lo que anhelas. Tener un proyecto entre los dos afirmará sus vínculos y hará más fuerte a su relación. En lo laboral es momento de dejar de recordar tus fracasos, estás en tu mejor momento y nada te puede detener. En tanto, recupera el optimismo con toda la alegría por existir.

Géminis

Tienes que dejar que tu pareja comparta tus responsabilidades, y con ello tus problemas. Deja que te ayude a resolverlos, pues es parte de todas tus soluciones. Por otra parte, no aceptes a socios que tengan la firma intención de doblegarte, puedes seguir con tus proyectos solo, es mejor que esperes a que alguien destruya lo que con tanto trabajos construiste.

Cáncer

Este es un buen día para reencontrarse con los amigos, fortalece esos vínculos que también son buenos para el corazón. Tienes que empezar a expresarte con fuerza para que tus ideas se tomen en cuenta en lo laboral. Por otra parte, sientes una fatiga crónica, descansa y cuida tu alimentación, así que evita el azúcar y otros energizantes que te dan un bienestar pasajero.

Leo

Replanteas tus metas con tu pareja y recuerden que lo mejor es buscar el bienestar de ambos. Espera que las condiciones del mercado sean más favorables antes de lanzar esta nueva apuesta, se más analítico. Hay que moverse con inteligencia. En la salud, es un día para recuperar la energía, así que sal y toma aire puro.

Virgo

A veces el amor es dejar que quien amamos viva sus propios errores, así que ésta vez no le digas en qué se equivocó. En tanto, en el trabajo seguirán los malos comentarios, no los escuches y continúa con el buen desempeño que haz hecho hasta ahora. Finalmente, recuerda que el estrés es un mal acompañante: no debes dejar que guíe tus pasos ni que te haga tomar decisiones.

Libra

Para eliminar esas vibraciones negativas que a últimas fechas llenan la casa, es necesario que tu pareja encienda una vela negra, y que tu enciendas una vela blanca. Debe dejarlas consumirse juntas en el sitio de su hogar que ambos definan como el centro espiritual de su casa. Es mejor hacerlo en una noche de luna llena. En lo laboral, asume voluntades y que los involucrados en esa pérdida asuman su responsabilidad.

Escorpión

Espera del amor aquello que le das, analiza bien la situación y toma una decisión. En el trabajo has recibido reclamos que no te mereces. Tendrás que hacer borrón y cuenta nueva, pues tienes que sacudirte esa negatividad. Cambia tu rutina para atraer nueva energía.

Sagitario

Reconoce aquello que no sabes hacer, pero que la persona que amas domina a la perfección, para que cada uno participe en sus mejores talentos. Tienes que dejar de darte tantos caprichos, y llevar un mejor control de tus gastos. En tanto, come mejor, toma más agua y evita los excesos con el trabajo y la fiesta.

Capricornio

Este día es necesario acodar un plan para que tu amor sea viable, para que sobreviva a las turbulencias de la vida. En el trabajo, habla con tu compañero, pues los problemas atentan contra la armonía necesaria para que los negocios fluyan y fructifiquen. Algo que va a ayudarte mucho en el cuidado de tu salud es alejarte de Internet.

Acuario

La familia de las personas que amamos siempre son un tema delicado, pero no son motivo para que nos alejemos. Si estas pensando en rentar o pedir un préstamo, recuerda que primero es necesario rentar para reunir el dinero necesario y enfrentar los primeros gastos de una hipoteca.

Piscis

Las amistades de nuestra pareja son sagradas. No las debes criticar, ni en su aspecto ni en su obrar y mucho menos debes mostrarle alguna agresividad. En tanto, no debes aceptar que ese maltrato continúe, pues es malo para tu autoestima como para tu salud.