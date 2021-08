¿Sabes cuánto tiempo pasas usando el celular al día?, estas son las consecuencias a largo plazo

Sergio Marín, especialista en Mindfulness y Equilibrio Digital, consideró que es necesario que las personas no sean dependientes de la tecnología, especialmente de los dispositivos móviles, por lo que consideró que es necesario llevar a cabo una desintoxicación eventualmente.

En entrevista con Alejandro Sánchez y Sofía García, en Informativo El Heraldo Fin de Semana, señaló que, de acuerdo con una serie de estudios, a raíz de la pandemia por el Covid-19 las personas a nivel mundial pasan entre tres horas y seis horas con 54 minutos al día.

"Hicimos un cálculo y determinamos que si una persona pasada alrededor de tres horas al día pegado a un dispositivo, cuando cumpla 70 años habrá desperdiciado al menos seis años de su vida en redes sociales, viendo videos o simplemente revisando su celular", comentó Marín.

Señaló que no es malo el uso de la tecnología, pero es importante establecer "que los dispositivos estén a nuestro servicio y no al revés".

Ante este escenario, consideró que las personas pueden saber cuando algo va mal si en ves de usar los dispositivos para acercarse a sus seres queridos y colegas los emplean para distanciarse.

"Las personas que creen que tienen una dependencia tecnología lo primero que deben hacer, con sus medios propios, imponerse ciertas reglas, por ejemplo, no usar las redes sociales durante la jornada laboral. Esto siempre se debe hacer acompañado de un amigo. Si esto no funciona, se puede buscar apoyo en un grupo más grande, pero si la situación no mejora, entonces será momento de acudir con un experto, como un psicólogo", afirmó.