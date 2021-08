Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 10 de agosto según tu signo

La carta de este martes 10 de agosto tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 10 de agosto es “El diablo” invertido, es un arcano mayor del tarot de Rider Waite y lo rige el número 15.

Esta carta representa el sufrimiento, masoquismo, adicción, sexualidad, materialismo los bajos instintos y las bajas pasiones, esta carta muestra principalmente que estás en una situación de sometimiento, las cosas se te escapan de control. Esta carta también muestra que tu puedes vencer tus miedos, asumir tus culpas y responsabilidades, el diablo representa tu interior más oscuro, recuerda que tu eres tu peor enemigo.

Amor

Estás en una relación en la que la pasión no falta, y tienes las mejores noches con tu pareja, en sí en pocas palabras es el amante perfecto, pero respecto al amor, hay ausencia de este sentimiento pues existen peleas constantes, competencia entre ambos. ¿Eso es lo que deseas?

Trabajo

Respecto a este terreno, la carta del Diablo es favorable ya que marca el compromiso, la intensidad y la pasión por lo que se hace, marca el inicio con gran éxito de un proyecto así que si estás a punto de firmar algo no lo dudes este es el día ideal para hacerlo.

Salud

Al igual que en el trabajo esta carta marca algo bueno en la salud pues marca la regeneración, curación, solo debes prestar atención al estrés y cansancio laboral, no te cargues la mano porque luego te vas a estar quejando de dolores musculares.