Horóscopos: ¿Qué DIOS GRIEGO eres dependiendo de tu signo zodiacal?

De acuerdo con los astrólogos, la fecha de nacimiento de las personas puede ser un factor importante para conocer las características importantes de su forma de ser e incluso plantear la forma en la que se comportarán en el futuro. Si bien actualmente son conocidos de manera oficial 12 signos zodiacales que sirven para clasificar a los individuos, hay variantes de estos.

Uno de estos sistemas para definir a los demás se centra en ligar los horóscopos tradicionalmente usados en occidente y ligarlos con los dioses del Olimpo, un grupo de deidades griegas que, de acuerdo con la mitología, se encargaban de dar orden y regir al cosmos bajo ciertos valores determinados. La relación que han hecho los astrólogos es la siguiente.

Leyenda

Aries: Ares

Ares y Atenea comparten la denominación de la deidad de la guerra; sin embargo, hay menos en común entre ellos dos que entre el dios y los aries, ya que los son enfatizan la fuerza, el ímpetu y el combate a la injusticia. Por su naturaleza fuerte y su mecha corta, no conviene a nadie hacerlos enojar.

Son sensibles y no suelen olvidar una ofensa, aunque tienden a ocultar sus debilidades. A la hora de discutir suelen ser tercos, pero esto los hace buenos argumentadores. Son leales, saben resistir los problemas y aprender de sus errores.

Leyenda

Tauro: Hera

Hera fue la deidad que reinó a los demás dioses, pero al ser de Rea y Cronos, éste se la comió para impedir que le quitara el trono, como lo indicaba la profecía. Los nacidos en el signo tauro comparten con ella el mal carácter, la poca paciencia y lo brutales que pueden ser.

Sin embargo, también son seres trabajadores, honestos, precisos, prácticos, serios y que son capaces de sacrificar más que los demás por las personas que aman o aquellas que lo necesitan.

Leyenda

Géminis: Hermes

El mensajero de los dioses, al igual que los géminis. es inquieto, curioso y sumamente divertido. Suelen ser el centro de atención y no caerle mal a las personas. Su imaginación suele desbordarse gracias a su agilidad mental, por lo que es necesario mantenerlos entretenidos o buscarán la atención de otra persona.

Se adaptan fácilmente a la gente y cualquier contexto. Por su forma ágil de pensar tienden a ser ingeniosos y buenos para charlar, aún con desconocidos.

Leyenda

Cáncer: Artemisa

La diosa cazadora es la hija de Zeus y Leto. Dentro de sus cualidades afines a las de los cáncer se encuentra la representación de la creación, la intuición y el pensamiento espiritual desarrollado. Calmados en su actuar, pero intensos en el sentir, este signo es ligado a las personas protectoras también.

Además de esto, la deidad y los cáncer están dentro del grupo de los que defienden sus ideales hasta los extremos, lo cual puede ser benéfico cuando se habla de sus ideales, pero peligroso para sus oponentes en alguna discusión.

Leyenda

Leo: Helios

Tanto Helios como Leo son personajes solares. El dios era hermano de Selene, la Luna y Eos, la aurora. Ambos resplandecen y destacan entre los otros con facilidad. Los dos son líderes natos y suelen marcar tendencias, generar ideas poco comunes y pensar fuera de la caja.

Este signo se caracteriza por tener gente brillante, que genera emprendimientos lucrativos; sin embargo, tienden a ser orgullosos, por lo que no piden ayuda a nadie, aunque lo necesiten de forma apremiante. Esto los puede meter en problemas.

Leyenda

Virgo: Atenea

Atenea era la diosa de la guerra. Es un símil de los virgo, debido a que ambos son fuertes, estrategas naturales y no se quedan sin actuar ante las injusticias de la vida. Tienden a ser muy analíticos y estudiosos de las cosas que hacen los demás para determinar en quién pueden confiar.

No suelen bajar sus barreras con cualquiera, por lo que ganarse su corazón es una labor titánica. Se destacan en lo intelectual por su naturaleza ligada a la razón. Nunca se quedarán con una duda, ya que presionarán a su interlocutor para conocer la verdad o

Leyenda

Libra: Afrodita

La diosa del amor también es reconocida como la más conciliadora y la de la alma más bella. Se creía que su belleza era suficiente como para que los demás dioses entraran en conflicto. El signo y la figura mitológica coinciden en que son elegantes, de buen gusto y pacíficos.

Su carácter amable los hace fáciles de querer. Tienen a ser muy sociables y a ser empáticos ante los problemas, deseos y necesidad de los demás. Además de esto, tienden a la armonía y a saber resolver problemas.

Leyenda

Escorpión: Hades

El dios del inframundo es el más temido por los seres humanos, debido a su poca empatía; además de eso, con los escorpión comparten la desconfianza, así como el espíritu aventurero y la tendencia a no dejar que el miedo los detenga para hacer cualquier cosa que se propongan.

La energía de este signo es poderosa, así que los nacidos en estas fechas deben aprender a canalizar lo que sienten y aprender a utilizar su fuerte carácter a su favor. Son además extremistas, por lo que todo lo tienden a ver en blanco y negro.

Leyenda

Sagitario: Zeus

El soberano del Olimpo y dio del relámpago es Zeus. Ambos son de carácter apasionado, inquieto y fácil de seducir ante cualquier aspecto de la vida. Curiosos por naturaleza, las personas de este signo tienen un amor grande por la vida y tienden a superarse de forma constante.

La impulsividad es su cruz, ya que aunque le sea de ayuda para resolver en segundos cuestiones que a otros les pueden costar días, también los hace actuar sin tomar precauciones y tener que enfrentar después consecuencias poco agradables para ellos.

Leyenda

Capricornio: Cronos

Hijo de Urano y Gea, fue el más joven de los titanes que derrocó a su padre. Su destino fue que su descendencia hiciera lo mismo con él, por lo que se comió a todos sus hijos, menos al menor, Zeus, quien le arrebató el trono. Esta parte del mito sirve para explicar las tendencias de ambición y planificación que suelen tener los capricornios.

Pese a estas cualidades, también son responsables, persistentes, seguros, estables mentalmente, trabajadores y saben cómo asumir las consecuencias de sus actos. Siempre con los pies en la tierra, se destacan por lograr lo que se proponen.

Leyenda

Acuario: Urano

El dios del cielo es la deidad ligada al signo de agua. Ambos son definidos como entes claros para expresarse, congruentes, acostumbrados. a la lógica y a buscar la forma en la que funcionan las cosas. No se quedan conformes con lo que les dicen y tienden a buscar las respuestas por sí mismos.

Suelen ser inteligentes, pensar antes de dar una opinión y tener un sentido del humor moderado. Sin embargo, no darán su ayuda a cualquiera que los haya ofendido en el pasado. Si bien no tratarán de dañar a la gente que ha buscado hacerle algún daño, no moverá un dedo en caso de que le rueguen.

Leyenda

Piscis: Poseidón

Al ser ambas personalidades acuáticas, se considera a las personas de este signo como profundas, de armas tomar y justo en sus decisiones. Los nacidos bajo este conjunto de estrellas son pacientes, tranquilos y amables; al igual que el mar pocas cosas detonan su ira, pero cuando esto ocurre se convierten en personas de las que se debe temer, debido a su determinación.

En el mito, Poseidón es el dios del mar. Maneja su tridente para mover las corrientes marítimas, comparte con este signo el tacto al sufrimiento de las personas, su carácter afable, cariñoso y amable con las personas en general.