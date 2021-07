Autos: Estas son las luces del tablero en las que debes poner atención

Tener una auto puede ser una gran ventaja, pues además de ser un importante medio para trasladarse, también es de mucho ayuda para viajar y recorrer varios lugares, sin embargo es importante estar muy al pendiente de que no presente ninguna falla.

Para ello es importante saber un poco de mecánica básica, como por ejemplo, saber dónde se encuentra el ducto de anticongelante, saber cambiar una llanta y hasta como pasar corriente.

Pero aunque no sepas de estos detalles, la mayoría de los autos tienen una forma de avisarnos que anda fallando y que es en lo que debemos poner atención, estas indicaciones siempre se ven reflejadas en el tablero del auto, por ello es muy importante poner atención en ellas.

Para saber cual es la falla que presenta nuestro auto, expertos de Kavak señalan las más importantes.

Falla de motor

Este es un indicador automático que forma parte del sistema de diagnóstico a bordo, el cual te alerta sobre alguna falla en el motor o en alguno de sus sistemas. Cuando parpadea de manera intermitente es porque sugiere una falla grave. Se recomienda que lleves tu vehículo cuanto antes a que lo revise un especialista, ya que se necesita un escaneo electrónico para determinar la falla.

Batería en rojo

Esto pasa cuando el nivel de voltaje de la batería está debajo de lo normal. Esto puede significar que la batería esté casi agotada o haya un problema en el sistema de carga. Esto se puede deber a que un cable de la batería esté suelto o corroído, un problema con el alternador o regulador de voltaje o que exista un cableado defectuoso en el sistema de carga eléctrica del auto. En muchos casos se tiene que reemplazar.

Aceite del motor

Esta luz roja en el tablero de tu automóvil se enciende cuando el motor sufre una caída de presión por el aceite. Si el motor no cuenta con la presión y lubricación necesarias, los metales dentro de éste se dañarán por la fricción. En este caso, el vehículo se puede detener por completo. Esta luz se prende por el nivel bajo de aceite o deficiencias de la bomba o el sensor de aceite.

Alerta de temperatura

En tu tablero hay un ícono que representa un termómetro, el cual te alerta sobre posibles averías relacionadas con el anticongelante. El indicador se enciende debido a problemas de temperatura en el motor, generadas por una falla en el sistema de enfriamiento. Los problemas pueden ser provocados por niveles bajos de líquido refrigerante, ya sea por una fuga y desgaste excesivo debido a falta de mantenimiento preventivo.

Bolsas de aire

En caso de que en el tablero se encienda el ícono referente a las bolsas de aire y no se apague de manera automática, tienes que dirigirte con un mecánico, ya que las bolsas de aire podrían presentar alguna falla o avería y no desplegarse en caso de que hubiera alguna colisión, poniendo así en riesgo tu seguridad y la de los pasajeros.

Cinturón de seguridad

Este es un indicador común en el tablero, el cual no debes desatender. Si tú o tus acompañantes no se han puesto el cinturón a la hora de encender el auto, esta alerta se activará de inmediato y no desaparecerá sino hasta cuando ajusten sus cinturones. Esta alerta está diseñada para salvaguardar tu seguridad y la de tus acompañantes.

Sistema ABS

Una de las luces que se prende de manera más común en los tableros de los autos es la del Sistema ABS (Sistema antibloqueo de frenos). Este indicador se prende para que puedas prevenir derrapones y posibles accidentes que se puedan derivar de un frenado de emergencia o incluso durante la lluvia. Si esta luz se enciende, es necesario que lleves tu vehículo al mecánico, ya que podría ser un riesgo manejarlo en esas condiciones.

dhfm