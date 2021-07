¿Por qué es peligroso comprar la sandía y el melón ya cortados?

Si vas al mercado y compras fruta cortada para ahorrar espacio en el refrigerador, o pasos para comer el alimento, deberías tener cuidado, pues su ingesta podría dar paso a una intoxicación alimentaria. Así lo explicó la dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles, en su libro Come seguro comiendo de todo.

De acuerdo con la revista Muy interesante: “Al cortar la fruta, estamos rompiendo la protección natural que aísla la parte comestible del ambiente. Las frutas y las verduras pueden tener en su superficie microorganismos patógenos como Salmonella, Listeria o Escherichia coli (E.coli), de manera que, si no se lavan correctamente antes de cortarlas, pueden pasar al interior”, explicó la autora. Te podría interesar Vida saludable ¿No puedes dejar la comida chatarra? Te compartimos 10 tips para combatir estos antojos

Para evitar sustos, la experta recomienda lavar todas las frutas y las verduras, se consuman con piel o peladas. Sí, has leído bien, aunque te vayas a comer una manzana sin la piel, deberías lavarla antes bajo el chorro del grifo.

“En la piel puede haber microorganismos que arrastramos con el cuchillo al interior al pelarlas. Así que lo primero es lavar”, recomienda la experta. Si el consumo es con piel, Robles es partidaria de pasar a mayores y desinfectar en agua con lejía, metiendo la fruta o la verdura cinco minutos en una solución de tres litros de agua y una cucharada de postre de lejía (que sea “apta para desinfección de agua de bebida”. Lo indicará en la etiqueta). Luego habrá que aclarar muy bien con agua. Según Robles, deberíamos desinfectar también las hierbas aromáticas y los brotes.

¿Y la fruta que ya se vende así?

Con respecto a la fruta que se vende cortada pero no está guardada en una nevera sino en un estante o un puesto a temperatura ambiente, Robles apunta en su libro lo siguiente: “También puede haber una contaminación procedente del operario o de los utensilios de cortado. Si la fruta cortada no se mantiene refrigerada, se favorece el crecimiento de los microorganismos y, como es un alimento listo para el consumo, no hay ningún tratamiento posterior que mejore sus características higiénicas”.

Así que ya lo sabes: si vas a comprar un melón o una sandía, mejor elige la pieza entera y si consideras que se te va a poner mala, no tienes sitio en la nevera para guardarla o directamente no te apetece consumir tanta cantidad, opta por una mitad, pero siempre que esté colocada en la nevera del establecimiento. Al llegar a casa, toca lavar la superficie de la fruta bajo el grifo, no lo olvides. Así, evitarás males mayores y podrás disfrutar sin riesgos de estas frutas veraniegas tan frescas, ricas y saludables.