9 Parques Nacionales imperdibles alrededor del mundo

América

Parque Nacional de Jasper, Canadá

Hogar de osos pardos y negros, coyotes, alces y águilas calvas, es el parque

nacional más grande de las Montañas Rocosas de Canadá y, si bien puede verse eclipsado por su hermana pequeña, Banff, Jasper, en la provincia de Alberta, presume una mayor riqueza de vida salvaje.

Foto: SHUTTERSTOCK

Parque Nacional Tayrona, Colombia

Ante el deslumbrante caribe, a una hora desde la ciudad de Santa Marta, es uno de los parques nacionales más increíbles de Sudamérica. Con una costa virgen y kilómetros de jungla, Tayrona es un refugio con suficientes actividades para mantener ocupados a los viajeros más activos.

Foto: SHUTTERSTOCK

Europa

Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido, España

Uno de los dos primeros parques nacionales en ser declarados por el gobierno español, en 1918, ofrece algunas de las mejores rutas de senderismo en los Pirineos. Sus 15 mil 696 hectáreas albergan montañas, valles glaciares, cascadas, miradores y más de mil 400 especies vegetales.

Foto: SHUTTERSTOCK

Parque Nacional Lago Plitvice, Croacia

Sus 16 lagos en terrazas están conectados por más de 90 cascadas –una de las cuales, de 76 metros de caída, es la más alta del país–, y, gracias a su concentración de minerales, los colores del agua pasan, a lo largo del día, del verde esmeralda a los misteriosos azules brumosos.

Foto: SHUTTERSTOCK

África

Parque Nacional de los Volcanes, Ruanda

Si el objetivo es ver gorilas, éste es el parque nacional que debes visitar. Los recorridos contemplan caminatas de 30 minutos, hasta algunas de tres horas, dependiendo de su ubicación, seguidas de una hora de observación.

Foto: SHUTTERSTOCK

Parque Nacional Kruger, Sudáfrica

Con 14 ecozonas diferentes y más de 19 mil kilómetros cuadrados, el Kruger es uno de los parques nacionales más grandes y biodiversos en el continente. Éste es el lugar perfecto para realizar un safari por primera vez.

Foto: SHUTTERSTOCK

Asia

Área Protegida de Wadi Rum, Jordania

Apodado Valle de la Luna, Wadi Rum se encuentra en el sur de Jordania, a menos de 100 kilómetros al sur de la antigua ciudad de Petra. Como paisaje desértico, ha sido el escenario de muchas películas espaciales, como The Martian y The Last Days on Mars.

Foto: SHUTTERSTOCK

Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, Japon

Al pie del Monte Fuji, el parque –situado a menos de dos horas de Tokio, en tren bala– abarca las aguas termales de Hakone, y los cinco lagos del Fuji-san. En primavera, el paisaje cambia de color gracias al florecimiento de los árboles de cerezo.

Foto: SHUTTERSTOCK

Oceanía

Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, Australia

Los monolitos gigantes ubicados en el corazón del desierto australiano, son famosos por su llamativo rojo intenso, que, bajo el paso del sol, cambia sus tonos ocre por los naranjas. Uluru es el sitio sagrado de los aborígenes locales, los Anangu, quienes aún son dueños de esta tierra.

Foto: SHUTTERSTOCK

Redacción

