Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 7 de julio según tu signo

La carta de este miércoles 7 de julio tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este miércoles 7 de julio es el seis de bastos del tarot Rider Waite.

Por fin estás recogiendo los frutos de las semillas sembradas, la presencia de esta carta, habla de la realización de todas tus metas y objetivos además las personas que están a tu alrededor comienzan a reconocer tus triunfos; has logrado a valorarte a reconocer tus talentos y no te importan las envidias pues te conoces y sabes que tu sabiduría es mucho más grande que las habladurías.

Amor

Para todos aquellos que estén en una relación y que esta haya sido muy larga, el matrimonio está por llegar a tu vida y esto es un hecho así que ve preparando todo para pronto unirte con el amor de tu vida.

Pero si por el contrario, te encuentras solterx, abre bien los ojos por que aquel amor que tanto sueñas está a punto de llegar a tu vida.

Dinero

El seis de bastos te anuncia que tu situación económica será mucho mejor, en estos días estarás muy creativx en cuanto a los negocios, hazle caso a tu intuición pues podría se un gran éxito y una fuerte entrada de dinero a tu vida.

Salud

Esta carta en esta tirada trae buenas noticias pues podrás olvidarte de las preocupaciones en cuanto a tu salud, si estabas preocupadx por algo todo saldrá de maravilla.