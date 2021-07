¿Cuántos tipos de orgasmos femeninos existen? Te explicamos en qué consisten

El objetivo de una relación sexual es llegar al orgasmo, ese climax que produce una sensación placentera al liberar la tensión acumulada que se genera desde que inicia la excitación.

Con el orgasmo se generan una serie de espasmos musculares intensos que resultan altamente agradables, que produce endorfinas de forma simultánea y resulta muy agradable para hombres y mujeres.

Conocer el cuerpo es de suma importancia para llegar a esta fase, no existe solo una forma, en el caso de las mujeres hay varios tipos de orgasmos y los caminos para alcanzarlos son ilimitados

Orgasmo clitoridiano

Si conoces tu cuerpo, es fácil que puedas alcanzar la excitación en este punto. Se produce porque el clítoris, cuando se excita, crece en tamaño y sale de su capucha, lo que lo vuelve muy sensible a los estímulos. Se puede llegar al orgasmo a través de la masturbación, aunque también se puede alcanzar en el coito, con posturas que permitan el rose, como "La vaquerita".

Orgasmo de pezón

Se puede alcanzar el orgasmo solo con el estímulo de los senos y pezones, esto se debe que son puntos que en el acto sexual se endurecen, puedes optar por pasar un hielo para que se existen aún más, tu pareja puede chupar o jugar con ellos.

Orgasmo de la uretra

Al estar muy cerca del clítoris muchos pueden llegar confundirse, pero este tipo de orgasmo es menos prologado y más fuerte, si deseas un orgasmo de uretra, la pareja deberá abrir los labios y estimular la zona por donde sale la orina. También se alcanzaron la penetración y al rosar el pene

Orgasmo del punto K

El punto K es la unión de la vagina con el útero, algunos mencionan que es una ramificación del clítoris, pero es un zona que provoca muchas sensaciones, la manera de alcanzar este tipo de orgasmo es según el portal Salud180 es estar acostada, deberás levantar la cadera, mantener la espalda en la cama, tu pareja tiene que presionar con un dedo la pelvis por fuera, al tiempo que introduce un dedo de la otra mano y con este último ejerce presión hacia arriba, como si quisiera juntar ambos dedos de las dos manos.

Orgasmo anal

Aunque suele ser doloroso si no está dominado o las primeras veces, cuando se practica de manera constante, no es difícil alcanzar un orgasmo de este tipo, el orgasmo anal no se queda solo en la zona, es muy placentero y se extiende por todo el cuerpo.

Orgasmo vaginal

Uno de los más normales, se siente en la cavidad vaginal y llega a todo el cuello del utero, se puede obtener después de una correcta estimulación del punto G, se obtiene durante la penetración, probando movimientos y cambiando de ritmos.