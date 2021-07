¿Cómo convertir el fracaso en éxito? Te compartimos 3 consejos para aprender de los errores

¿Sabes cuál ha sido el enemigo más grande de la humanidad a lo largo de la historia?, ¡correcto!, “el miedo”. Hablar de crecimiento personal en estos momentos, nos lleva invariablemente a mencionar el miedo, parecería ser el peor enemigo de todos. El temor a lo desconocido, la sensación de incertidumbre y la falta de claridad en las expectativas. Todo esto pueden paralizarnos y no permitirnos movernos hacia el éxito que todos queremos alcanzar.

Benjamín Bravo dice: “el miedo se siente, y la cobardía se elige”. Uno de los mayores miedos que podemos tener, es el miedo al fracaso, pero más aún, a defraudar a los demás. En este sentido podríamos decir que el miedo procede de lo más íntimo, del interior y la cobardía de lo exterior.

La gran mayoría de las personas hemos tenido un fracaso alguna vez en la vida, quizá de distintas magnitudes, pero lo importante es saber cómo has reaccionado. El fracaso nos hace conscientes de dos cosas valiosas: “lo que queremos y lo que no queremos”, así que, al ver las coas de esta manera, tendremos la oportunidad de ahorrar mucho tiempo en nuestro camino al éxito.

La “agilidad emocional” es un concepto fundamental para este tema, ya que en muchas ocasiones nos dejamos envolver por nuestras emociones, por el fracaso o por la ansiedad que nos produce enfrentarlo.

Tratar de controlar las emociones puede producir un efecto contrario al que se desea y quizá , con una gran intensidad. La clave está en aprender a entender tus emociones y aprender de los fracasos y cambiar la forma de visualizarlo.

Te quiero compartir tres claves para enfrentar el fracaso y encaminarte hacia el éxito.

No entierres el fracaso

No guardar el fracaso es no darle la espalda. No permitas que el peso de los sentimientos te ahogue y paralice. Es mejor verlo como una oportunidad de crecimiento. Dicen que “en muchas ocasiones el músculo se tiene que desgarrar para poder crecer”, y puede que así sea. En la mayoría de los casos conseguir las metas lleva consigo una buena carga de dolor y esfuerzo.

Descubre tus motivos

En muchas ocasiones te encontrarás con el dolor generado por un fracaso, si lo aprovechas, te puede ayudar a recargar combustible y dar fuerza a tu motivos, que son el motor que te impulsan a moverte, a continuar hacia adelante. Mira en tu interior aquello que te apasiona, aquello que te hace vibrar y así recuperar tus motivos.

Invierte tiempo en tus fracasos

El camino al éxito con frecuencia va acompañado de muchas horas de fracasos, acompañados de dolor, decepciones, tristeza o sufrimiento. Todo esto son horas acumuladas, que si sabes capitalizarlas, te ayudarán a forjar tu carácter, hacerlo más fuerte y tendrás la posibilidad de desarrollar muchas otras competencias, te harán más disciplinado y así dar pasos firmes hacia el éxito.

Te invito a que sueñes en grande y actúes en pequeño, de esta forma lograrás cosas inimaginables. Decide hoy dejar de lado las excusas, los pretextos y comienza a aprender de tus fracasos.

¡Recuerda! Tú eres el piloto de la nave de tu vida.

Soy Sergio Cazadero

