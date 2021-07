Mhoni Vidente: Horóscopos hoy 6 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente te dice cuáles son tus horóscopos para el martes 6 de julio, según tu signo del zodiaco. La astróloga más famosa de México te dice cómo te irá este día en salud, amor, dinero y el trabajo. Mira las predicciones de este martes.

Aries

Tendrás la oportunidad de emprender un negocio y que este sea fructífero. Los meses de verano te sientan bien por tu relación con el sol. Recuerda que eres un signo de fuego, sal a caminar temprano para que te den los primeros rayos del sol y puedas purificar tu aura para tener mucha fuerza.

Tauro

Tienes la mente en mudarte de casa o conseguir nuevas metas personales, hazlo. El séptimo mes es tu mes de la suerte y de la abundancia. Recuerda que el signo de Tauro siempre lo envidian mucho, ya sean amigos o familia. Trata de guardar tus proyectos bajo llave. En el amor vas a seguir muy estable con tu pareja y ojo, que viene un embarazo en puerta.

No cuentes a todo el mundo tus proyectos y evita las envidias

Géminis

El signo mas perseverante. Ten cuidado en el trabajo, porque te pondrán a prueba para saber si estas listo para obtener ese puesto que tanto deseas. En cuestiones de amor trata de hablar claro, no es bueno jugar con las personas. Si buscas un embarazo, este día será ideal.

Cáncer

Aprovecha la buena racha por la que atraviesas. Sé más consiente, deja de sacrificarte tanto por los demás, tu eres primero y tienes que entender eso. Una bendición muy grande viene en camino para ti y tu familia, puede que un bebe esté en camino. Trata de estar en calma total y no tomes nada personal.

Leo

La energía del sol desciende sobre ti, es momento de alcanzar eso que tanto deseas. Apégate a la rutina en casa, en escuela y en el trabajo, para que puedas crecer. Trata de estar en contacto con la naturaleza, recuerda que eres el rey de la selva y necesitas estar en contacto con ella para ser más tú.

Intenta estar en contacto con la naturaleza

Virgo

Eres el pilar de tu casa pero debes de pensar en ti. Eres un signo honesto y trabajador. El séptimo mes representa oportunidades para ti. Trata de guardar la tranquilidad y no te enojes por enojar. Un sagitario o Aries estará rondando tu corazón, déjalo entrar. Cuida tus pertenencias por que pueden estar en riesgo por distraído.

Libra

Esos cambios para progresar están llegando a tu vida. Tu talento nato para liderar estará más latente que nunca. Lo profesional debe ser tu bastión y trata de aprender un nuevo idioma, este se te dará y te impulsará en un momento crucial de tu vida, no pierdas de vista esto.

Escorpión

Estas con sentimientos encontrados, es momento de soltar eso porque vienen presiones fuertes en ámbito laboral. No comas demasiado y busca la renovación. Eres sociable y ten paciencia porque tus mejores días vienen en camino, pero sé paciente, tu familia siempre estará para ti.

Confía en tu intuición a la hora de tomar decisiones

Sagitario

El fuego que rodea tu signo estará latente. Se avecinan fiestas, pero evita el exceso. La suerte en los juegos de azar están de tu lado, la abundancia te sigue en este séptimo mes. Si sigues con pareja la estabilidad morara en tu vida, sino, continua conociendo gente, pero cuídate. No prestes dinero, porque te roban la suerte.

Capricornio

Deberás de elegir con quien estar, no es bueno ilusionar personas. Para llegar al siguiente nivel deberás decidir con que persona pasar tus días, esto te potenciará, viene un amor muy formal con Aries o Libra, es amor verdadero no pierdas de vista esto. No aceptes regalos de personas que no confías, ten cuidado. Termina esa bendita tesis, es momento de avanzar Capricornio.

Acuario

Todo este mes tendrás suerte en todos los sentidos, mucha estabilidad laboral y emocional. Apoya a tu familia con problemas de salud. La luz buena te sigue y es momento de formalizar si tienes pareja, si no, la ideal viene en camino. Por fin podrás hacer tu relación pública. Recuerda que lo tuyo son las ventas.

La pareja ideal viene en camino

Piscis

Estás en una etapa de perdón. Si alguien te hizo daño, perdónalo, si hiciste daño pide perdón, porque eso detiene tu progreso. Si no confías plenamente en alguien es por algo, haz caso a tu interior. Recuerda que te gusta vivir bien, viene un aumento o dinero extra, trata de invertirlo bien.