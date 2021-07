Mhoni Vidente: Horóscopos hoy 5 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 5 de julio preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

El amor se encuentra muy bien, si estás conociendo a alguien desde hace poco tiempo, es probable que el día de hoy tengan un buen momento. Se sentirán muy conectados, por lo que se proyectan buenas cosas para ustedes en el futuro, solo debes ser paciente. No confundas la incertidumbre con el miedo, solo tienes algunas dudas, pero la mayoría están relacionadas a tus experiencias malas del pasado, date una oportunidad.

No dejes de visitar a un especialista si sientes dolores musculares el día de hoy. Estás tentado a dejar las cosas y dejar de luchar por tus objetivos, no desistas, pronto lograrás todo lo que te has propuesto. Muchas veces el camino puede verse difícil, pero lo necesitamos para lograr el éxito que tanto logramos. Tu agotamiento laboral podrá pasarte la cuenta, impúlsate a lograr tus metas. El color para el día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 7, 12, 15 y 26.

Tauro

Estás en un excelente momento para tener una buena relación laboral con tus compañeros de trabajo, debes comenzar a hacer las cosas bien y a apoyar a tu equipo. Necesitas tomar decisiones importantes sobre tu futuro laboral, tienes que tomar algunas opciones que aparentan no ser favorables o no te provocan una sensación de alegría, pero será por poco tiempo. Una persona que quieres mucho está sintiendo algo extraño con respecto a ti, te lo hará saber el día de hoy.

Analiza bien lo que sucede, nada pierdes con revisar tu forma de actuar. Existen metas que cumplir y los plazos están agotándose, comienza a trabajar para no seguir teniendo atrasos. La espiritualidad también puede ser interna y no necesita estar adosada a una religión en particular. Si necesitas ahorrar más, comienza desde hoy. No inviertas grandes sumas de dinero en lujos y evita hacer grandes gastos. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 5, 12, 16 y 23.

Géminis

Es momento de comenzar a liberar la pasión en tu relación, es probable que se enfriara un poco. Trabajas con muchas personas, por lo que a veces es probable que algunas te saquen de quicio, no dejes que esto te afecte, debes comenzar a aceptar los errores de otros. Puede que hoy tengas un enfrentamiento de ideas y opiniones, por lo que no deberás permitir que se rompa la buena relación laboral entre ustedes.

Un momento tenso se vivirá en el trabajo, es tiempo de solucionar ciertos conflictos que puedas tener con alguna persona con mayor autoridad o con alguien de tu círculo social. Tienes una gran vida, analiza los cambios de actitud que estás presentando. Date cuenta de los requerimientos de tu cuerpo y los pasos que debes dar en el amor y en el trabajo. En tu familia hay posibles problemas de salud, ayuda de la mejor manera. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 6, 14, 18 y 33.

Cáncer

No dejes que los errores del pasado te impidan volver a querer a alguien, es importante que des el gran paso con la persona que ha entrado a tu vida. No dejes que otras personas se involucren en tu relación, es probable que tengas un problema con alguien cercano a tu pareja; debes tratarle con el mayor respeto posible. El día de hoy alguien te hará una invitación que no esperabas, no dejes que tus miedos te impidan aceptar, será algo muy bueno para ti.

Debes abrirte más a las personas y comenzar a mostrar todo lo bueno que puedes entregar. Eres un ser muy sensible, pero también caprichoso, por lo que muchas veces te cierras a los demás sin motivo alguno. Si quieres irte lejos, procura no estar atado a nada. Es un día en el que debes comenzar una nueva exigencia física, pues tu cuerpo lo necesita para estar mejor. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 4, 16, 22 y 27.

Leo

Poner demasiada atención en lo que hacen los demás nos puede llevar a cometer errores. Compararse no es necesariamente malo, pero hoy no es el día para ello. Concéntrate en lo que tienes que hacer, tienes todas las capacidades para llegar a un buen punto en tu vida, solo debes ser capaz de verlos. Una persona muy importante en tu vida está pasando por un muy mal momento de salud y te has enterado hace poco. Si hoy te pide ayuda de alguna forma, no dudes en prestarle una mano.

Tienes una buena oportunidad de encontrar un buen trabajo el día de hoy, solo debes buscar en el lugar adecuado. Tener todo bajo control no es lo que necesitas en este momento, es mejor tomarse las cosas con calma y practicar la paciencia frente a lo que no puedes aún controlar. Necesitas volver a divertirte y dejar de hacer caso a todo, eres un líder por naturaleza y no estás demostrando tu verdadero potencial. No dejes que el amor se convierta en una rutina. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 7, 18, 19 y 21.

Virgo

Debes cuidar más de tu piel, utiliza cremas hidratantes. Estás mostrando signos de poca madurez frente a un problema que tuviste con tu pareja y te lo hará saber el día de hoy. Necesitas comenzar a tomar mejores decisiones en el amor, probablemente debas tomar algún tipo de terapia para solucionar algunos problemas, no dejes de hacer esto si te encuentras en un momento de confusión.

Un momento muy bueno entre amigos podría ocurrir el día de hoy. Personas a tu alrededor están necesitando de toda tu comprensión por el momento que están viviendo. Si bien no es necesario que te sientas obligado, deberías ponerlo en práctica, pues muchas veces solo nos centramos en nosotros mismos. Trata de tener una conversación sincera con tu pareja, si sucede que el conflicto es contigo, no reacciones de mala manera. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 6, 15, 19 y 23.

Libra

En un momento del día tendrás la necesidad de llamar a alguien para pedirle disculpas por un error que cometiste, por lo que deberás pedir las disculpas correspondientes. Estás terminando una etapa muy importante en tu vida y es momento de comenzar a pensar en lo que vendrá, tienes que dar pasos seguros y firmes para conseguir todo lo que te has propuesto. Es probable que el día de hoy sea definitorio para concretar una relación de pareja.

En el trabajo descubrirás que alguien está teniendo actitudes poco honestas, no dejes que esto siga así. Dale espacio a tu pareja, no lo agobies con preguntas y no trates de manejar su vida. Ambos necesitan darse tiempo a solas, no te vuelvas celoso de sus amistades. Estás tomando muy en serio todos los aspectos de tu vida, deja un espacio para volver a tus orígenes. La falta de empatía hace que muchas veces nos distanciemos del ser amado. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 2, 10, 18 y 27.

Escorpión

Estás dejando de lado muchas cosas que te gustan por darle prioridad al trabajo y a ganar dinero. No dejes de practicar el deporte que tanto te gusta y que te da grandes beneficios, no todo debe ser trabajo y preocupaciones. Comienza a disfrutar más. Estás teniendo poca paciencia y esto te está provocando ciertos malestares, los roces son normales, sobre todo cuando se ve a alguien todos los días, no desistas del lugar donde estás, es probable que no vuelvas a encontrar algo con las mismas características.

No pienses que tienes a esa persona segura, debes poner más atención a sus necesidades y a expresar las propias para lograr un buen entendimiento. Existen cosas en la vida que no están destinadas a resultar, pero no te preocupes porque si sigues yendo con la corriente, podrás encontrar nuevos desafíos que te serán más gratificantes y entregarán mayor estabilidad y seguridad en tu camino. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 6, 16, 19 y 22.

Sagitario

No permitas que una persona que no tiene buenas intenciones entre a tu vida, no dejes que te haga sentir mal por cosas que no son de incumbencia. Tú mejor que nadie sabes lo que haces y lo que decides para tu vida. Que el pasado no te impida ver las cosas buenas que tienes, no dejes que se te vaya la oportunidad de volver a querer ni tampoco de volver a tomar buenas decisiones en tu trabajo.

Una persona muy importante estará pasando por un momento muy delicado, no le dejes a solas. Un amor del pasado podría enviarte un mensaje hoy. Las cosas ya han terminado, no des marcha atrás. Dejarse llevar por las cosas buenas que están sucediendo es el mejor consejo que te puede llegar el día de hoy. Si pasaste por una ruptura amorosa, date la oportunidad de conocer nuevas personas. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 4, 16, 18 y 29.

Capricornio

En el amor se proyecta una jornada un tanto difícil, es probable que debas explicar una situación confusa, no permites que la persona a tu lado comience a generar desconfianza hacia tu persona. Tienes un gran éxito esperándote el día de hoy, tendrás un logro que hace tiempo estabas esperando. Es hora de comenzar a celebrar lo que ganas, no siempre tienes que ver la vida de forma seria y ordenada.

Tienes un espíritu aventurero que debe ser descubierto, no dejes que las circunstancias de la vida te impidan creer en el amor. Posibles conflictos familiares podrían agotarte. Recuerda que no hay mejor forma de agradecer que seguir las buenas lecciones que te entregaron durante tu crianza. Agradece el camino que has recorrido con tu pareja. No temas experimentar cambios. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 2, 15, 18 y 31.

Acuario

Una persona que te quiere mucho necesita ayuda, es importante que le hagas caso a tu intuición en estos casos. Una pareja de amigos cercana podría estar enfrentando problemas entre ellos y necesitarán tu consejo, es probable que hayas pasado por la misma situación, por lo que serás de mucha ayuda. Posibles conflictos con una amistad muy querida el día de hoy. Es momento de comenzar a tomar opciones importantes en tu vida.

No dejes que los problemas del pasado te dejen sin las armas para enfrentar lo que vives en este momento. Tienes a alguien en la mente, pero te estás quedando atrás y no le has dicho, atrévete a hablarle el día de hoy. Evita las jaquecas bebiendo más agua al día y realizando una rutina de meditación. Estás entrando en un renacimiento, considéralo como algo bello que te está sucediendo. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 4, 7, 12 y 24.

Piscis

Tienes la oportunidad de disfrutar de un logro importante en el trabajo, pero puede que no tengas con quien compartirlo, no te deprimas, alguien llegará pronto. Necesitas comenzar a conocer gente nueva sin perderte en el camino. Toma más en serio tu vida en pareja, no puedes pensar que los errores que cometes son un motivo para poner fin al compromiso, el amor también es apoyo para la persona que amamos.

Siempre que tengas la posibilidad de ver a la persona que te gusta, hazlo. El día de hoy tendrás esa oportunidad, no la desaproveches. Muchas personas han contribuido en tu vida, agradéceles los regalos recibidos el día de hoy con una plegaria o una ofrenda. El trabajo viene bien, se generarán nuevas ganancias, aprende a invertirlas bien. El color para el día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 4, 12, 13 y 32.