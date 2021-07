Estos son los mejores efectos que puedes tener si haces ejercicio de manera regular

Hacer ejercicio y entrenar consecutivamente puede ser una de las formas en que las personas buscan construir un cuerpo mejor, bajar de peso y mantenerse saludables, pero en otras ocasiones puede ser una simple terapia ocupacional.

Sea cual sea la razón por la que te decides ir a entrenar, es importante considerar que más allá de lograr una meta fit, tu cuerpo y mente sufre ciertos cambios que llega a ser buenos a la larga, pues al decidir tomar este estilo de vida, hay cosas muy buenas que te pueden suceder y quizá no te has dado cuenta.

Los beneficios a la salud son muchos pues se llegan a mejorar aspectos como la digestión, el sueño y hasta el humor, por mencionar algunos ejemplos.

Mejora el sistema inmunológico

Unos de los beneficios de entrenar a diario es que tus defensas aumentan progresivamente, lo cual hace que te enfermes menos, aspectos muy importantes sobre todo en temporadas de frío o cuando hay un virus en los alrededores.

La actividad aeróbica acelera la circulación, lo cual además previene las enfermedades del corazón y quizá hasta los paros cardiacos, además te ayuda bajar tus niveles de colesterol pero es importante que esto también lo complementan con una buena alimentación.

Combate las arrugas

El ejercicio puede mantener la piel con un aspecto más joven e incluso puede revertir los efectos del envejecimiento en las personas que comienzan a hacer ejercicio más adelante en la vida. Los hombres y mujeres mayores de 40 años recibieron un régimen de entrenamiento de resistencia; hacían ejercicio dos veces por semana, ya sea trotando o montando en bicicleta a un ritmo moderadamente extenuante durante 30 minutos en un lapso de tres meses.

Mejora los efectos del alcohol

Los entrenamientos cardiovasculares regulares pueden revertir los efectos dañinos del alcohol en tu cerebro y cuerpo, pues al aumentar su frecuencia cardíaca todos los días puede prevenir y reparar la materia blanca dañada, que controla el aprendizaje, la cognición y la comunicación.

Te hace esta feliz

Es cierto que el ejercicio te hace feliz pues el ejercicio libera endorfinas las cuales son capaces de inhibir las fibras nerviosas que transmiten el dolor, por tanto te sentirás más feliz y de mejor humor en tu rutina diaria.

Estas endorfinas tienen la capacidad de crear euforia y aliviar el dolor mejor que la morfina. Supongo que hacer ejercicio es la verdadera píldora de la felicidad después de todo.

Mejora tu memoria

Tu rutina seguro incluye un día específico para pierna o una determinada serie para el curl de bíceps y cierto tiempo de descanso y como eres una persona comprometida con tu entrenamiento recuerdas estas cosas, pues gracias que lo haces tu memoria mejora de manera gradual y te es posible emplear esta cualidad en otras actividades de tu día a día.