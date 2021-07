TEST: ¿Cómo es tu personalidad según la canción por la que votaste para la vacunación Covid-19?

El pasado 24 de julio, la propuesta deportiva Ponte Pila compartió una publicación a través de sus plataformas digitales que se volvió viral en cuestión de horas. En dicha imagen se interrogaba a las personas mayores de 18 años respecto a la canción que preferirían escuchar en la sede de vacunación que les correspondiera. Desde respuestas simples hasta playlist completas, la población mayor de edad se dio a la tarea de solicitar sus canciones favoritas.

Y es que, como parte del Programa Nacional de Vacunación contra Covid-19, se han implementado una serie de actividades entre las que se encuentra la llamada "activación física". Ésta, consiste en una serie de movimientos, rutinas o coreografías que las personas vacunadas deben seguir. Sin embargo, la elección de la música no es casualidad, pues está directamente relacionada con la edad de la población en cuestión y se ha escuchado desde música disco hasta reggaetón.

Jóvenes responden

Con la emoción de recibir la primera dosis de la vacuna Covid-19, la población joven no dudó en participar en la dinámica establecida por Ponte Pila, una iniciativa con el objetivo de garantizar el derecho al deporte, la salud y la educación. Y las personas que estuvieron involucradas en esta propuesta se dieron a la tarea de recopilar las canciones más solicitadas. Incluso hicieron una playlist que, para sorpresa de la comunidad, fue tan ecléctica como inesperada.

La combinación que resultó de esta divertida dinámica no fue del agrado de muchas personas, mismas que no dudaron en externarlo en redes. La lista de reproducción final terminó mezclando a cantantes como Gilberto Santa Rosa, RBD, Enjambre, One Direction y hasta Danna Paola. Una de las quejas más frecuentes fue que algunos nombres aparecían repetidos y otros, como el de Bad Bunny, no figuraban en la lista. Ante el evidente desacuerdo en la cuestión musical, te dejamos algunas pistas de tu personalidad, según la canción por la que votaste.

Esta fue la playlist final. Foto: Twitter @Ponte_Pila

¿Cuál es tu canción favorita?