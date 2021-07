Cortes de cabello ideales para mujeres con canas que son tendencia este verano

Como ocurre constantemente, la apariencia de las personas se ha modificando y adaptándose a la época, por lo que los estereotipos de belleza también se han transformado. Anteriormente, las canas eran un sinónimo de vejez o de descuido por parte de las mujeres, principalmente. Sin embargo, durante los últimos años esto ha cambiado, pues parece que el cabello gris se ha convertido en tendencia hasta en las mujeres más jóvenes.

A pesar de que durante los últimos años se ha popularizado el cabello platinado, esta forma de usar el cabello ha sido utilizada por diferentes celebridades, lo que ha motivado a cada vez más mujeres a dejar de teñirse el cabello o hacer lo necesario para mantenerse a la moda. Sin embargo, también hay algunas formas en las que podemos adaptar esta tendencia según nuestro tipo de cabello, la forma de nuestro rostro o simplemente nuestros gustos. Estas son algunas de las opciones con las que puedes experimentar.

Jane Fonda fue una de las pioneras en este estilo. Foto: Instagram @janefonda

Pixie

Este corte es uno de los más cómodos, pues suele simplificar tu vida desde el primer momento. Aunque no lo parezca, este corte puede ser sumamente versátil, la clave está en saber peinarlo. Puedes optar por algo más elegante con mucho volumen y textura o por un look más casual y relajado. Recuerda que la clave está en los detalles, pues el éxito de este corte de cabello suele depender de la forma que tengan tu rostro y tus facciones.

Foto: Instagram @curtisleejamie

Corte Bob

Este corte jamás pasa de moda y es uno de los más favorecedores para las mujeres de cualquier edad. Si no te gusta arriesgarte demasiado como para un Pixie, el Bob será tu mejor aliado para cambiar de look y verte espectacular. Además, puedes usar diferentes peinados y estilos según la imagen que quieras proyectar, por lo que no debes dudarlo más. A pesar de que tengas o no tengas canas este corte luce espectacular, los tonos grisáceos le dan el plus que necesitas para atrapar todas las miradas.

Julian Moore apareció con este look en la famosa saga de "Los Juegos del Hambre". Foto: Instagram @greyhairfashion

Cabello largo

Aunque este es el estilo más complicado, también suele ser uno de los más atractivos. Sin embargo, no debes perder de vista los tratamientos hidratantes y los cuidados que debes tener para que tu melena luzca idéntica a la de Andie MacDowell en el Festival de Cannes, donde causó furor. Este corte también debe ir de acuerdo al estilo que prefieras o con el que te sientas más cómoda, pues eso es lo más importante.