La MEJOR película de terror y vampiros que te robará el sueño, para ver este 25 de julio

Blood Red Sky o Cielo Rojo Sangre es una producción original de Netflix que causa furor en la plataforma de streaming, pues es una película alemana, de terror y de vampiros a más de 10 mil metros de altura. Aunque la trama puede sonar un poco absurda, la verdad es que está llena de acción, suspenso y escenas épicas.

Te mantendrá al filo de tu asiento. Foto: Especial.

Está dirigida por Peter Thorwarth y protagonizada por Peri Baumeister y Dominic Purcell, y la sinopsis es la siguiente: “Cuando Nadja y su hijo de 10 años viajan en un vuelo nocturno de Alemania a Nueva York, unos terroristas se hacen violentamente con el control del avión y amenazan de muerte al pasaje”. Una vez que se presenta este problema. Nadja tendrá que tomar una decisión muy importante: ¿ liberar al monstruo que lleva años reprimiendo para proteger a su hijo?

Cielo rojo sangre está disponible desde el 23 de julio, se suma a los otros estrenos de terror que Netflix tiene para este mes, sumado a la trilogía de horror La Calle del Terror y otros filmes más que si inviertes un poco de tiempo en buscarlos, te sorprenderás.

¿Vale la pena ver Blood Red Sky?

Muchos críticos consideran que tiene una trama que entretiene, que es absolutamente disfrutable y que encantará a las personas que disfrutan de la acción. Cielo rojo sangre es terror y acción que cuenta con un diseño de personajes y maquillaje sin falla.

Otros consideran que no peca en nada particularmente negativo, aunque no esperes ver una revolución en el cine de terror; el resultado es una película de vampiros en un avión que no cae en el ridículo.



