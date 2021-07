Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 24 de julio: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado de 24 de julio habrá cambios importantes, por eso tienes que conocer que dicen los astros. Con las predicciones de Mhoni Vidente sabrás qué te depara el destino en salud, dinero y amor.

Este día enfrentarás nuevos retos y tendrás oportunidades que no puedes dejar pasar. Consulta tu horóscopo para este sábado y estarás listo para comenzar tu día.

Aries

Las energías positivas que te rodean te darán la oportunidad de conseguir el cambio de puesto que tanto deseabas, por toda la actitud y realiza las actividades sin retrasos. Te invitan a un evento o concierto. Deja los problemas que no son tuyos para mantener tu buena imagen. Número de la suerte: 21 y 04.

Tauro

Ten cuidado con el insomnio y procura descansar bien para no afectar tu salud. Tendrás una sorpresa laboral que te dará energía para realizar tus proyectos y te hará confiar más en ti. Es tu momento de ser feliz. Número de la suerte 08 y 22.

Géminis

Las presiones en el trabajo y las dificultades en tu vida privada te están afectando. Las energías negativas están cerca de ti, así que trata de mantenerte tranquilo y evita hacer comentarios que te puedan afectar en un futuro, especialmente con tu pareja. Alguien de tu familia se va a casar. Número de la suerte 11 y 04.

Cáncer

Desde el viernes tienes una racha de buenas noticias para tu vida. Tendrás una sorpresa amorosa que te emociona mucho. En lo laboral, tendrás juntas de trabajo para hacer cambios en algunos proyectos laborales; eres una persona creativa, así que tu opinión siempre sea tomada en cuenta. Número de la suerte 02 y 17.

Leo

Un nuevo amor llega a tu vida. También tendrás un dinero extra por cuestiones de un bono o una deuda del pasado. Ya estás planeando tu fiesta de cumpleaños, disfruta este evento y olvídate de problemas. Te llenas de regalos y muchas muestras de cariño, solo sé cuidadoso con las medias sanitarias. Número de la suerte 20 y 11.

Virgo

Trata de llenarte de paciencia con tu pareja, pues hay energías encontradas que te harán tener malos entendidos en cuestiones amorosas. Deja de ser estricto contigo mismo y los demás y aprende a relajarte que este fin de semana. Aprovecha las fiestas para tomarte un tiempo libre y disfrutar. Número de la suerte 03 y 18.

Libra

Te encontrarás con un nuevo proyecto de trabajo, analízalo bien y ve si te conviene, porque son tiempos de cambio para mejorar. Necesitas más ingresos. Tomar cursos de relaciones públicas o comunicaciones, eso te ayudará con tus proyectos y finanzas. Número de la suerte 05 y 21.

Escorpión

Tendrás la oportunidad de reinventarte este fin de semana y sacar todo lo negativo de tu vida, estás en el momento para ser feliz, así que empieza a hacer una lista de lo que no quieres en tu vida y déjalo atrás. Déjate querer y lograrás la paz con tu pareja. Número de la suerte 06 y 23.

Sagitario

Por fin reconocen tu esfuerzo y te ofrecen un cambio importante en el trabajo. Ahorra para que inicies a formar un patrimonio y puedas poner un negocio propio. Vivirás un fin de semana de mucha diversión con tus amigos o pareja, así que disfrútalo al máximo. Número de la suerte 01 y 78.

Capricornio

Presiones de trabajo y personales te aquejarán este fin de semana, deja que la energía fluya y no te agobies. Recibes un dinero por una comisión de venta, trata de ahorrarlo. Vas con el dentista para arreglarte una muela. Número de la suerte 04 y 71.

Acuario

El fin de semana estará lleno de trabajo, recuerda cumplir con tus obligaciones para después no tener problemas. Un amor nuevo te invita a salir, dile que sí y sé feliz. Quieres ayudar a todos los que te rodean en cualquier situación y a veces no se puede, así que no te estreses, que todo se dará en su momento. Número de la suerte 14 y 21.

Piscis

A pesar de que saldrás con tu familia y amigos seguirás con los sentimientos de culpa hacia tu pareja, habla con ella y llega a nuevos acuerdos para tener una relación mucho más pacífica. Libérate de los rencores y avanza en tu vida personal. Número de la suerte 23 y 60.