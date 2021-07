¿Qué hacer en Guadalajara? Visita el Mura, encontraras la exposición de Karla Betancourt

Si estás buscando que hacer este fin de semana en Guadalajara, Jalisco una espectacular opción es acudir y disfrutar de la exposición “La condición de la belleza” de Karla Betancourt.

La obra de la artista tapatía engalana el Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), la entrada al recinto es totalmente gratuita y se puede observar de martes a sábado de las 10:00 a las 18:00 horas y los domingos de 10:00 a 15:00 horas.

En el lugar te impresionarás con coloridos tigres, bananas, desnudos, botellas de plástico, latas de sopa. El recorrido inicia con una impactante belleza, para después revelar detalles de la intención de la artista: los contaminantes de las sociedades contemporáneas.

Registro

Según palabras de Karla la obra tiene mucho que ver con el american way of living y la colonización a través de los símbolos estéticos, la cuestión de mercado y la esclavitud moderna. Con su arte Betancourt no busca generar un juicio como artista, pero sí desea dejar un registro de los fenómenos que suceden o que ella percibe de la actualidad.

En la sala que hospeda “La condición de la belleza” destaca una enorme banana amarilla, con abundantes proporciones. “Todo empezó como un tema para entender la realidad en la que vivimos. Al darme cuenta de que la belleza está condicionada dentro de la investigación en cuestiones de mercado. Cuando algo está condicionado para tener que ser, se está impidiendo su propia naturaleza”, describe la artista nacida en 1993.

¿Dónde está el Mura?

Dirección: Avenida Mariano Otero 375, Moderna, 44190 Guadalajara, Jalisco.