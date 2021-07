Mhoni Vidente: Horóscopos hoy viernes 2 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

La astróloga Mhoni Vidente trae para ti los horóscopos y lo que te deparan los astros para la jornada de este viernes 2 de julio del 2021, pues de cara al fin de semana se acercan cambios que debes considerar en el amor, salud y el dinero.

ARIES

El recuerdo de una persona del pasado llega para separarlos. Y eso no debería ocurrir. Ambos saben que no hay una persona en el mundo que pueda dañar su unión. ¿Por qué temer a este intruso? Hay que recibirlo con la casa abierta y con toda amabilidad. Él solo va a comprender que este no es su lugar.

No es buena idea escuchar lo que esa expareja tuya tiene para decir. Siempre ha sabido enredarte con sus mezclas de fantasías y mentiras. No es buena para ti, y no lo será. Es importante desengañarse, sin embargo. Debes verle, agradecerle su tiempo y su espacio, y decirle adiós.

TAURO

El amor no puede ni debe medirse con proyecciones económicas. No puedes saber qué tanto crecerán o si será el amor justo lo que va a impedirles crecer como entes profesionales. Si lo que deseabas eras un socio, este no era le mejor lugar para obtener. En cambio, tienes alguien que te ama, y eso es mucho mejor.

Has decidido atraer a esa persona usando tus atractivos profesionales, tu talento y tu capacidad de triunfar. Algo que no va a dar los resultados que esperas, y más bien irá en el sentido opuesto. Es mejor mostrar los atributos que le importan a la persona que deseas: tu corazón, su bondad y su ternura.

GÉMINIS

Hay más de un motivo para celebrar, pero es importante que no se te pierda el aniversario que tiene lugar hoy. Tu pareja es quisquillosa con las fechas especiales. Abundan para ella. De modo que haz todos los arreglos para esa pequeña celebración. Recuerda que de los detalles se entreteje el amor más sólido.

Este es uno de esos días en los que te sientes más solo de lo habitual. No debes preocuparte por ello. Sientes que el amor te ha dejado de lado y que nadie va a enamorarse de ti. No hay razones para pensar así. Es solo que no has buscado en el sitio correcto. Hoy tendrás señales de esa persona que esperas.

CÁNCER

Hoy habrá un giro de las circunstancias que te va a hacer cuestionar decisiones que has tomado sobre tu pareja. Notarás que les has dado muy poco espacio para elegir a las personas que amas, y es que es necesario corregir esa situación, pues el amor debe construirse entre dos, y todo lo que de él emane.

Nada se puede generar, de manera saludable, en un entorno donde hay imposición y donde se silencia a una voz. Eso es lo que haces con esta persona que te atrae. Crees que el amor es encargarse de otra persona hasta el punto de decidir por ella, y no e así: el amor es dar libertad de elección siempre.

Mantén la confianza en tu pareja. Foto: Pixabay

LEO

No pretendas decir la primera palabra, ni tampoco la última. En el interior de una pareja deben escucharse ambas voces con la misma fuerza y con el mismo respeto. No por hablar más o con mayor desenvoltura tienes la razón. Es hora de que tu pareja se exprese con total libertad y sin freno.

Esa persona que te atrae necesita que seas la mejor versión de ti mismo. Ha pasado por momentos duros con personas que no han sabido estar a la altura. Y se ha fijado en ti porque cree que hay algo en ti diferente. Y no se equivoca. Va a amarte por la fuerza con la que te comprometes cuando se trata de las relaciones.

VIRGO

Si te preocupa esa hostilidad que notas en tu pareja (y debería preocuparte), debes revisar el porcentaje de promesas que le has hecho contra el porcentaje de promesas que has cumplido. Vas a notar que hay una diferencia importante y que se justifica ampliamente su hartazgo. De manera que cumple más y deja de prometer.

Toda persona que nos gusta es la promesa de un mundo nuevo y por ello hay que ser cautos al abordarla, pues cada paso significa un compromiso que debes cumplir. Esta persona que te gusta ahora te corresponde, pero tiene necesidades que es esencial que compruebes si puedes atender con suficiencia.

LIBRA

Es un mal día para dar por hecho cualquier aspecto de tu relación, sobre todo si debe dirimirse si, en efecto, la persona a tu lado y tú ponen lo mismo en la misma medida. ¿Inviertes en tu relación tanto como invierte tu pareja? Contestar que sí a esta pregunta supone mentir un poco.

Estás pensando en jugarte todo a una sola carta, y que sea tu atractivo el que decida todo a tu favor. Pero esa persona que te interesa no se ha acercado a ti por esa razón, sino porque ve en ti dimensiones de ti mismo que tú no conoces. Amarla será conocerte a ti mismo un poco más.

ESCORPIO

Tienes algo en la punta de la lengua desde hace días, y no encuentras la oportunidad para terminar de decirlo. Es algo vital para ti, y que supone clarificar situaciones entre tu pareja y tú. La verdad es que no vas a tener una buena oportunidad para decirlo: tienes que expresarlo hoy y sobre la marcha.

Espera a que las condiciones sean las más propicias para que esa petición tuya sea escuchada, pues si lo haces ahora te puede jugar en contra. Esa persona que te interesa necesita más tiempo para pensar si te da o no el sí. No es por aspectos relacionados contigo, sino con ella. Aspectos que debes respetar.

CAPRICORNIO

Si has de invertir tiempo y esfuerzo en una empresa, que ésta sea tu pareja. No hay nada más importante, ni nada que merezca más tus afanes. Debes reconocer que le has dejado en segundo término desde hace unos meses. Nada está perdido: aún es tiempo de salvar la nave y llegar a buen puerto.

La alegría es la mejor carta de presentación. Recuerda que la primera impresión nunca se olvida, y si insistes en exhibir ese rostro de tristeza, las cosas no van a funcionar con la persona que te interesa, pues no a verte como una persona sensible, sino como alguien que no puede superar su pasado.

ACUARIO

Es tiempo de observarse, de verte tal y como lo haría tu pareja. De reconocer cómo hablas y sobre qué temas, de ver cómo ayuda o no en los deberes cotidianos, de reconocer si eres un colaborador y una carga… Debes hacerlo, pues tu pareja te observa. Debes hacerlo antes, para emitas tu propio juicio y realices las correcciones necesarias.

Es un día para tenerte fe a ti mismo, y reconocer que mereces el amor. Y, en concreto, e amor de esa persona que te interesa. Tienes que avanzar y plantarte frente a ella, pues el tiempo pasa y los corazones pueden cambiar. Ahora mismo el viento sopla a tu favor, y debes aprovechar ese impulso.

PISCIS

El amor debe ser algo ligero, que no pese sobre nuestros actos y sobre nuestras decisiones. Tal vez este exceso de respeto, esta necesidad de consultarse todo, que han impuesto tu pareja y tú está acabando con la espontaneidad necesaria para que el amor tenga lugar. Hay que dejar más espacio para la sorpresa.

Este es un buen día para revelar tus sentimientos hacia esa persona que te interesa. Llevas una larga temporada de amarla en silencio, y esperando a la vez que por arte de magia se enamore de ti. Esa persona tiene su vida y sus preocupaciones, y si no te haces notar de una manera intensa, va a pasar de largo…