Esta es la razón por la que el deporte ayuda a evitar el envejecimiento

El hacer deporte o alguna actividad física conlleva muchos beneficios como es el mantenerse sanos, evitar el sobrepeso, entre muchos otros, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el envejecimiento, ya que el hacer ejercicio ayuda a el cuerpo se mantenga joven más tiempo, es decir, es una buena forma de ayudarle al cuerpo a evitar enfermedades que se pueden presentar por la edad.

BioMed Research Internacional recabó una serie de artículos donde se explica cómo las personas que llevan una vida “fit” o mejor dicho que se mantienen haciendo ejercicio durante muchos años tienen menos arrugas que las personas que no se mantienen activas físicamente.

Se tiene que aclarar que ayuda a mantenerse joven, pero no puede revertir el proceso natural de la vida, es decir, que la gente ya cuenta con arrugas no pueden quitarlas solo por comenzar a hacer ejercicio; en pocas palabras las personas de 50 años no se verán de 30 por hacer deporte.

En el artículo presentado por BioMed se confirmó que “El ejercicio físico se ha demostrado como una intervención anti-edad. Aunque ciertamente el ejercicio no puede revertir el proceso de envejecimiento”.

Cómo ayuda a reducir este proceso

El contar con actividad física constante ayuda a mejorar la fuerza muscular, lo que ayuda mantener la movilidad de las personas, el tener una buena salud cardiorrespiratoria puede ser factor para evitar problemas en el corazón. Otros de los factores físicos que se ven beneficiados con el ejercicio tiene que ver con el metabolismo, tolerancia a la glucosa lo que ayuda a evitar el sobrepeso.

Fuera de la parte física, el ejercicio también puede ayudar a que las personas tengan una buena salud metal, ya que sirve para muchas de las personas puedan tener una forma de liberar la tensión.

Los estudios presentados por BioMed Research explica que el hacer mínimo 15 minutos al día pueden ser la clave para que se mantengan saludables y jóvenes por más tiempo.