Las mejores opciones de buscadores para niños además de Google

Generalmente pensamos que nuestros hijos, quienes forman parte de la llamada generación ‘Z’, nacieron con el ‘chip’ integrado y son nativos digitales, sin embargo, me he topado con todo lo contrario, hay más huérfanos digitales, pues no tienen claro o no tienen una guía para saber cómo navegar por la internet.

Desde su llegada, la internet nos enseñó que hay todo un mundo digital por explorar; y aunque muchos de nuestros hijos nacieron con estas herramientas y pensamos que saben todo acerca de la tecnología, la verdad es que no lo manejan a la perfección.

Cuando me ha tocado dar talleres a jóvenes de preparatoria o incluso de universidad, llego con la idea de que saben más que cualquier adulto. Al preguntarles si Google nos permite buscar información de manera segura, todos responden que es la única, pero no es así.

Alternativas para Google

Aunque Google es la herramienta más utilizada para navegar por internet, no quiere decir que sea la mejor. Si bien an cuanto a rendimiento sí lo es, carecen en el cuidado de la privacidad, pues recopilan información sobre ti y hacen un perfil en el que tienen muchos detalles.

En lo personal, yo te puedo recomendar un par de alternativas para navegar de manera segura y eficaz por la internet.

Duck Duck Go: esta plataforma está centrada en la privacidad de los datos de los usuarios y no guarda el historial de búsquedas en sus servidores.

Ecosia: esta herramienta no permite rastrear lo que hacemos y no tiene publicidad invasiva.

Para los menores de edad te recomiendo bunis.org, pues es sumamente amigable y responsable con los contenidos que arroja.

Puedes encontrar estas plataformas disponibles para sistemas iOS y Android.