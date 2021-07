¿Viajas a Texas para vacunarte? Checa estos hoteles para hospedarte de una forma muy "chic"

Texas, donde todo es más grande, recientemente ha dado luz verde al turismo de vacunas y cientos de mexicanos han comenzado a planea su visitar para recibir la dosis contra el Covid-19 y de paso disfrutar de la ciudad.

Hoy te presentamos una serie de hoteles de lujo que vale la pena visitar y explorarlos a fondo:

Commodore Perry Estate

Situado en 10 acres exclusivos en el barrio de Hyde Park en Austin, Commodore Perry Estate, Auberge Resorts Collection, es un hito arquitectónico histórico construido originalmente en 1928 como la casa de campo del empresario Edgar Perry y su esposa Lutie Perry. Fulk ha transformado las cinco habitaciones de la residencia original de la Mansión de la familia Perry en suites de hotel con encanto y distinción que rinden homenaje a los habitantes originales de la Mansión. El nuevo Inn de tres pisos, ubicado en una elegante estructura estilo patio a la sombra de palmeras, cuenta con 42 habitaciones amplias y contemporáneas con detalles personalizados, piezas antiguas de reliquia y balcones Juliette con vistas a exuberantes y fragantes jardines.

Para comer

El restaurante insignia del hotel, Lutie's Garden Restaurant, evoca glamour natural y cálida hospitalidad en un jardín refinado y ofrece cocina tradicional de Texas que celebra los sabores regionales y destaca los ingredientes orgánicos de temporada procedentes de los jardines internos de la finca y proveedores locales.

¿Cuánto cuesta hospedarse?

La noche tiene un costo desde $525 dólares, es decir, 10 mil 500 pesos mexicanos. Reserva en www.AubergeResorts.com/commodoreperry

Hotel Emma

Una antigua cervecería del siglo XIX, Hotel Emma es un hotel boutique de 146 habitaciones en el histórico distrito Pearl de San Antonio. Nombrado en honor a Emma Koehler, quién dirigió la cervecería después de que su esposo y presidente Otto Koehler muriera en 1914. La historia distintiva del hotel se refleja en el diseño único diseñado por Roman y Williams, que combinó de manera experta elementos históricos con toques contemporáneos, equilibrando perfectamente el pasado con el presente. Las habitaciones del hotel cuentan con paredes expuestas y vigas de acero, elementos de cuero y muebles de madera pesada que establecen un nuevo estándar de lujo en el sur de Texas.

Para comer

Las experiencias gastronómicas del Hotel Emma complementan la rica cultura gastronómica de San Antonio y los huéspedes pueden explorar los sabores del sur de Texas en Supper, el restaurante insignia del hotel, reconocido por su enfoque creativo y sencillo de la cocina clásica americana. No debes perderte la extensa biblioteca del hotel que cuenta con 3.700 tesoros literarios.

¿Cuánto cuesta hospedarse?

La noche tiene un costo desde $472 dólares, es decir, 9 mil 441 pesos mexicanos. Reserva en www.PreferredHotels.com.

The Houstonian Hotel

La antigua residente del Presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, The Houstonian Hotel, Club & Spa está ubicado en un oasis boscoso de 27 acres en el corazón de Houston. Conocido por su elegancia y un servicio excepcional, el hotel ofrece el aislamiento de un retiro a lejos de la ciudad, pero en el centro de todo. Las habitaciones recientemente renovadas están diseñadas con la elegancia del estilo de Texas con ricos tonos de azul, crema y dorado, muebles hermosos, escritorios de gran tamaño, televisores HD de 42 pulgadas y ventanas del piso al techo con brillantes vistas al bosque. Con 180 clases de gimnasia y actividades acuáticas para elegir, los amplios terrenos del hotel son perfectos para los huéspedes que buscan probar una variedad de actividades al aire libre, que incluyen un sendero de 8 millas para correr o caminar, el programa acuático No. 1 en Texas y cinco canchas de tenis. Con 26,500 pies cuadrados, el nuevo Trellis Spa en The Houstonian es el spa de lujo más grande del estado de Texas.

Para comer

Para el desayuno, el almuerzo o la cena, los huéspedes pueden celebrar el pasado, el presente y el futuro de Houston, y la pasión de la ciudad por la comida auténtica de Texas, Luisiana y México en el restaurante TRIBUTE.

¿Cuánto cuesta hospedarse?

La noche tiene un costo desde $339 dólares, es decir, 6 mil 781 pesos mexicanos, Reserva en www.Houstonian.com.

The Joule

Situado en el corazón del distrito de negocios de Dallas, The Joule es un híbrido de hotel de lujo y galería de arte exclusiva. Ubicado en un edificio emblemático neogótico de la década de 1920, el arte es un punto focal innegable de la experiencia The Joule. Obras de arte que invitan a la reflexión, a pequeña y gran escala cuidadosamente seleccionadas rodean a los huéspedes en los espacios públicos y privados del hotel. En lo alto de la azotea del hotel se encuentra una piscina "flotante" única de dos metros y medio que les da a los huéspedes la sensación de nadar más allá del borde del hotel, mientras contemplan el centro de Dallas. Las 160 habitaciones contemporáneas combinan estilo con comodidad y cuentan con sábanas Sferra de 300 hilos, pisos de madera Merbau, carpintería italiana personalizada, fotografía Bram Tihany y amenidades de lujo ESPA. Dedicado a la paz interior y el bienestar, los huéspedes bajan las escaleras al spa subterráneo de 11,500 pies cuadrados de The Joule que ofrece una variedad de tratamientos corporales y faciales destinados a restaurar y rejuvenecer

¿Cuánto cuesta hospedarse?

La noche tiene un costo desde $237 dólares, es decir, 4 mil 739 pesos mexicanos. Puedes reservar en www.TheJouleDallas.com.

The Post Oak Hotel

Cuando el empresario multimillonario y propietario del equipo de baloncesto el Houston Rockets, Tilman Fertitta, abrió The Post Oak Hotel en Uptown Houston, un miembro de Preferred Hotels & Resorts, el grupo de hoteles de lujo independientes más grande del mundo, se propuso redefinir la hospitalidad de lujo en Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, y no decepcionó. Desde su apertura en 2018, el hotel se ha convertido en el único hotel y spa de cinco estrellas de Forbes en Texas y en el único hotel cinco diamantes AAA de Houston. Al ingresar al lobby de vidrio de tres pisos, los huéspedes quedan hipnotizados por un gran candelabro construido a medida en la República Checa con 15,719 cristales y 1,428 luces LED. Las ultramodernas 250 habitaciones, suites y residencias en tonos plateados del hotel son espaciosas y suntuosas, con sábanas egipcias de 500 hilos, cafeteras Nespresso y amenities Acqua Di Parma.

Para comer

Para disfrutar del verdadero sabor de Texas, vista King Ranch Texas Kitchen, donde los huéspedes pueden disfrutar de innovaciones culinarias y de bebidas modernas sin renunciar a las tradiciones de la comida del sur de Texas.

¿Cuánto cuesta hospedarse?

La noche tiene un costo desde $531 dólares, es decir, 10 mil 616 pesos mexicanos. Reserva en www.PreferredHotels.com.

¿Cómo llegar?

Resulta que en abril de este año, Aeroméxico y Delta incrementaron su presencia en Houston y a partir de este mes, reiniciara´n operaciones en Austin y Dallas desde la Ciudad de México con un vuelo diario a ambos destinos. American Airlines lanzó una nueva corrida aérea entre Hermosillo y Dallas.

