Astrología: ¿Cuál es tu planeta regente según tu signo del zodiaco?

Aunque parezca difícil de creer, nuestra fecha de nacimiento define rasgos de nuestra personalidad que están marcadas por los astros. Este es el caso del planeta regente que corresponde a nuestro signo zodiacal, pues si está bajo presión o bajo una racha de abundancia, nosotros también lo estaremos. La Luna, el Sol y los 10 planetas que se encuentran en el espectro astrológico se contemplan para establecer la afinidad o vibraciones similares que impactarán en tu vida. ¿Conoces tu planeta regente? Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Regente de Aries: Marte

Gracias a esta afinidad tu personalidad está llena de audacia e iniciativa. Anhelas independencia y hacer las cosas por tu propia cuenta te genera gran satisfacción. Tus ideas tienen fundamentos que las convierten en realidad y, con un planeta tan parecido a la Tierra, también tienes la capacidad de resolver problemas prácticos y urgentes, aunque también sueles ser un poco conflictiva e impaciente.

Regente de Tauro: Venus

Tu signo cuenta con la elegancia y feminidad de Venus, por lo que sueles interesarte por las cosas bellas; esto se refleja en tu sentido de la estética, la moda y tu aspiración a la perfección. Tienes una habilidad financiera superior al resto de los signos. Uno de los conflictos que debes evitar en tu vida cotidiana es la necedad.

Regente de Géminis: Mercurio

Este planeta te otorga un espíritu jovial en todo momento, lo que te da la ventaja de que los años no se reflejen en tu actitud o en tu rostro. Presentas un gran interés para la comunicación gracias a tu curiosidad, tu simpatía y tu capacidad de hacer todas las pláticas un poco más amenas. Debes poner atención en no abandonar las cosas y ser un poco más responsable de tus actos. Evita las mentiras.

Regente de Cáncer: La Luna

Este satélite, al estar más cerca de la Tierra, afecta un poco más tu comportamiento a lo largo del recorrido que hace por los 12 signos zodiacales. Tu humor puede ser algo variable, pero eso te genera empatía con el resto de las personas. Tienes una gran sensibilidad, sueñas en grande y el romanticismo forma parte de tu día a día; aunque también puede que el exceso de emociones te abrume.

Regente de Leo: El Sol

Te encanta ser el centro de atención y no conoces la palabra timidez, aunque podría ser que tu ascendente indique lo contrario. Eres un gran líder y eres una persona perseverante. Sueles brillar en el lugar en donde te encuentres, aunque eso signifique la envidia por parte de personas que no brillan como tú. Maneja tu vanidad en niveles bajos y no caigas en la ambición.

Regente de Virgo: Mercurio

Tienes una parte que suele ser muy seria y diplomática, ideal para resolver conflictos. Reflexionas las cosas antes de hacerlas, aunque eso implique perder algunas oportunidades. Eres una persona que se fija mucho en los detalles y tus comentarios suelen ser acertados en la mayor parte de las situaciones.

Regente de Libra: Venus

Buscas el equilibrio y eres una persona pacífica por naturaleza. En ti recae el lado más amable de Afrodita y convences a los demás por medio de tu encanto. Evitas los conflictos y sueles ceder aquellas cosas que complican tu existencia. Eres muy hábil en el diseño y la decoración, pues cuentas con un excelente sentido de la estética. El amor es una parte muy importante para ti.

Regente de Escorpión: Plutón

Este planeta te otorga una voluntad de hierro que, junto a tu poder de transformación interna y tu atractivo, te vuelve imparable. No necesitas llamar la atención, pues tu inteligencia y magnetismo atrae a las personas que llegan para contagiarse de tu luz. Eres una persona intuitiva y capaz de lograr lo que te propongas.

Regente de Sagitario: Júpiter

Tienes un corazón lleno de grandeza. Eres una persona sociable, espontánea, sincera y generosa. Además, tienes un espíritu optimista. Ten cuidado con el orgullo, pues puede interponerse en tus planes y ser un obstáculo difícil de superar. Que el rencor no te llene si alguien te ofende o te rechaza, sigue avanzando.

Regente de Capricornio: Saturno

Eres una persona responsable y en ti ocurre uno de los fenómenos más peculiares: cuando eras joven parecías mayor y ahora, con el paso de los años, sueles verte más joven. Saturno es el culpable de toda tu belleza y de las características que te hacen lucir radiante. Sin embargo, también suele ser el responsable de que estés constantemente poniendo a prueba tu perseverancia, lo que ocasiona que seas así de exigente contigo y con los demás.

Regente de Acuario: Urano

Te encanta cambiar las cosas que te rodean y siempre tienes ideas novedosas. Tu imaginación es tu mayor fortaleza y te consideras un espíritu libre en todo sentido. Las personas que desean acercarse a ti deberán hacerlo con paciencia. Cuida mucho tu miedo al compromiso, tal vez podría estar alejándote de lo que realmente te hace feliz.

Regente de Piscis: Neptuno

Gracias a este planeta eres una persona idealista y romántica, aunque también tienes una forma particular de ver las cosas. Te esfuerzas en aparentar lo contrario, pero sueles ser una persona desordenada y hasta un poco distraída. Tu empatía es tu mayor fortaleza, por lo que sueles tener relaciones tan duraderas como sinceras.

aar