¿Qué hacer si te llevan a "El Torito" por beber en la calle?

El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como "El Torito" es parte de la vida pública de la capital mexicana desde 1958. Su objetivo es que las autoridades puedan salvaguardar a las personas que han cometido alguna falta cívica sin tener que llevarlas a una prisión.

De acuerdo con la leyenda, este lugar se construyó en un punto en el que anteriormente había un rastro donde se sacrificaba animales para alimento. De ahí que se le pusiera el particular apodo, aunque algunos también lo llaman "El Piojito".

Pese a que la mayor parte de las capitalinos piensa que a este punto se lleva únicamente a las personas que violan el artículo 31 del Reglamento de Tránsito que impide a los ciudadanos conducir bajo los efectos del alcohol, a este lugar también llegan las vendedores ambulantes o quien lleva a cabo un desacato a un mandato judicial.

¿Cómo te pueden detener?

El programa del alcoholímetro es uno de los programas "blindados" que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Una vez que una persona es descubierta en estado de ebriedad en su automóvil es prácticamente evitar la detención. Basta con reprobar la prueba de alcoholemia o ser descubierto infraganti cometiendo esta falta.

El transitar con una botella de licor o caminar bajo los efectos de la bebida (siempre y cuando no sea a bordo de un vehículo) no es ninguna falta al reglamento, por lo que no amerita ninguna acción por parte de los elementos de justicia, a menos de que se incurra en otro delito.

Miles de personas al año incluso buscan dar sobornos a los oficiales de tránsito para evitar el arresto; sin embargo, existen varios filtros que han impedido que artistas o funcionarios sean llevados a las instalaciones de "El Torito". Durante el 2020 al menos 219 mil 752 conductores fueron llevados a este centro por incumplir con la norma capitalina.

En cuanto a los ciudadanos que son sorprendidos bebiendo en la calle la historia es diferente, pues al no contar con las mismas dinámicas, es más sencillo que encuentren alguna forma de huir de la ley.

No obstante, una vez que los policías han logrado que la persona en cuestión suba a la patrulla, no hay ningún mecanismo legal en el cual se pueda evitar le peso de la norma legal. La buena noticia para los infractores es que esta situación no se convierte en algún antecedente penal, ya que solamente se cuenta como una falta cívica.

¿Qué se tiene que hacer en caso de ser detenido?

En ningún momento se debe resistir al arresto o tratar de evitar la aprehensión de otra persona que es sospechosa de esta falta, debido a que se puede incurrir en el delito de retención de particulares, una infracción similar a la obstrucción de la justicia.

Durante el trayecto al juzgado cívico, el oficial que lleve a cabo la acción judicial tiene la responsabilidad de leer los derechos del infractor y grabarlos para tener una prueba.

Una vez en el inmueble, el médico legista debe hacer una revisión del estado de salud del detenido para determinar si se encuentra alcoholizado. Con estas evidencias, la declaración de los oficiales, el juez cívico determina si se incurrió en una falta o no.

Antes de la audiencia ante el juzgador, el detenido no puede ser privado de su teléfono celular, por lo que puede comunicarse con sus conocidos para tratar de solicitar ayuda en caso de que requiera pagar alguna sanción.

Tras esto, la persona en cuestión puede ser liberada pagando una multa, en caso de que se haya llegado a la conclusión de que el acto no puso en riesgo a nadie o no se cometió ninguna falta, aunque si el señalado no tiene dinero para pagar, será enviado de todos modos a "El Torito".

La otra resolución puede ser la imposición de la estadía en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social. Dependiente de la gravedad de la situación o el riesgo potencial al que se haya expuesto a la sociedad se puede enviar al acusado durante 20 horas a 36 horas.

Muchos abogados ofrecen sus servicios para permitir a las personas en estos problemas el obtener un amparo; sin embargo, la legislación impide que no se cubran las penas correspondientes, así que aunque el defensor logre que los acusados puedan salir antes, deberán reingresar en otra ocasión para cumplir con el plazo que se determinó.

Una vez que se entra al inmueble se retiran todas las pertenencias, agujetas, cinturones y artículos que puedan ser riesgosos o de valor. Estos serán devueltos al propietario una vez que salga.

Dentro del lugar se tiene derecho a tres comidas, servicio de baño y un patio en el cual se puede pasear o platicar con otras personas que también fueron detenidas. No hay forma de hacer la estadía más breve, por lo que los infraccionados deben tener paciencia hasta salir.

Consejos para evitar caer en fraudes

Los abogados que tramitan amparos no pueden evitarle pasar por esta pena una vez que se dictó la sentencia.

Una vez que el detenido es subido a la patrulla no hay vuelta atrás.

Revisa que lean tus derechos al momento de ser detenido.

Sin la intervención de un médico legista no se puede dictar una resolución.

El juez cívico debe dar a conocer la pena que se impondrá y ésta debe ser respetada.

Todos los bienes que se quitan antes de pasar al aislamiento deben ser anotadas en una hoja.

