¡Increíble! Comer estas VERDURAS facilita el desarrollo de músculos y fuerza

Ganar fuerza e incrementar nuestra masa muscular no es tarea sencilla pues además de una buena rutina de entrenamiento enfocada a estas dos metas, debemos cuidar mucho lo que comemos.

Se dice que el ejercicio es solo un 30 por ciento aproximadamente de lo que nos llevará a cumplir una meta fitness, pues además del descanso, la clave está en la alimentación.

Ciertos vegetales tienen un alto contenido de nutrientes que se ha demostrado que mejoran los músculos y la fuerza. Merecen un lugar en tu plato ahora mismo.

Remolachas

Remolachas, para ser precisos. Una variedad de estudios han encontrado que comer la verdura que mancha la alfombra le ayudará a desempeñarse mejor en los deportes. Los atletas que bebieron jugo de remolacha tuvieron un aumento del 38 por ciento en el flujo sanguíneo a sus músculos, particularmente a sus músculos de "contracción rápida", que controlan las ráfagas de velocidad y potencia.

Espinacas

El hierro es tan necesario para comer como para levantar peso: el mineral es esencial para el crecimiento muscular y de fuerza, y la espinaca es el MVP de la dieta. El hierro está incluido en una porción de 180 gramos de espinaca hervida, que es más que una hamburguesa de seis onzas.

Camote

Los camotes o las patatas dulces son coloridos tubérculos son ricos en fibra y carbohidratos (4 gramos y 27 gramos por porción, respectivamente) y tienen un índice glucémico bajo, lo que significa que se queman lentamente. Proporciona una fuente de energía duradera que ayuda a recuperarse después de un entrenamiento y a reponer las reservas de glucógeno muscular.

Pimientos

Los pimientos son la verdura con mayor cantidad de vitamina C, que ayuda a quemar grasas y a convertir los carbohidratos en energía. El tejido muscular absorbe la vitamina C, que ayuda en el procesamiento de la carnitina, un ácido graso necesario para el crecimiento y la recuperación muscular. Media taza de pimientos contiene el 300 por ciento de la cantidad diaria recomendada de vitamina C.

