5 canciones escritas por mujeres que te harán sentir con el corazón roto

Pasar por una ruptura amorosa siempre es complicado, especialmente porque sientes que nadie te comprende y que eres la única persona que se ha sentido así de triste. El drama de las rupturas es inevitable, pues es el momento en el que las historias de amor se terminan, lo que cambia tu perspectiva del futuro. Esto provoca que te enfrentes a una serie de situaciones de las que no sabes cómo salir y el duelo vuelve más complicadas tus actividades cotidianas.

Enfrentar los retos que involucran terminar una relación es complicado, pero no imposible. Por ejemplo, en la música puedes encontrar un gran consuelo y, tengas o no tengas el corazón roto, estas canciones te provocarán un nudo en la garganta. Ahora, si no sabes expresar tus sentimientos y también buscas una forma de despedirte o de cerrar ese ciclo que no te deja avanzar, este es un listado de canciones que puedes utilizar en caso de emergencia.

Déjenme llorar – Carla Morrison

Esta es una canción clásica en el repertorio de Carla Morrison, quien es conocida por poder expresar de manera única lo que implica estar enamorada, pero también atravesar por momentos en que lo único que quieres es llorar. Dejar que las lágrimas fluyan es parte del proceso, así que no te contengas. Escuchar esta canción puede ser el pretexto perfecto para que te sientas acompañada.

Esta canción ha sido icónica en el repertorio de Carla Morrison. Foto: Twitter @bloooznews

Me voy – Julieta Venegas

Si fuiste tú quien decidió terminar la relación, eso no quiere decir que estés pasando un proceso sencillo. Comprender que fue lo mejor para ti es lo más importante. Esta canción de Julieta Venegas es ideal para esos momentos en los que, a pesar del dolor, sabes que hiciste todo lo posible por salvar una relación que a fin de cuentas no merecías. Deja que la tristeza llegue de vez en cuando, pero despídela al ritmo de "Me Voy".

Lo que construimos – Natalia Lafourcade

Terminar una relación no siempre debe ser una pelea interminable, aceptar que lo que construiste con una persona llegó a su fin puede ser complicado, pero no hay necesidad de decir adiós con rencor o con coraje. Aceptar que dimos lo mejor y que cada persona es responsable de sus propios actos es lo mejor que puedes hacer. Además, tú ya sabes que nadie logrará borrar todos los aprendizajes y momentos especiales que viviste a lado de esa persona.

Esta canción es una de las más famosas de Natalia LaFourcade. Foto: Twitter @OnceNoticiasTV

Tenemos historia – Raquel Sofía

Si has tenido que volver a ver a tu ex, esta canción es para ti. Raquel Sofía habla sobre esas relaciones que encierran secretos, cotidianidad y formas que, de un día para otro, las personas deben olvidar para convertirse en seres distantes que solo comparten su pasado.

Nadie me dijo – Ale Zéguer

Con las impactantes frases que caracterizan a Ale Zéguer, esta canción aborda de todas esas cosas que están a simple vista cuando una relación no funciona. Probablemente esta sea una melodía que evoque algunos de los recuerdos más dolorosos, pero debes estar convencida de que nada dura para siempre y el dolor, eventualmente, irá disminuyendo. Pronto podrás salir de la tristeza y enfrentarte a nuevas aventuras.

