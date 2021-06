Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 25 de junio según tu signo

La carta de este viernes 25 de junio tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta el día

Para este viernes 25 de junio salió la carta de “El Mago”, el cual es un arcano mayor en el tarot de Ride Waite.

La carta de “El mago” es una carta muy positiva así que hoy tu energía, salud y tu fuerza de voluntad estará super fuerte así que hoy es un buen día para que inicies una dieta o te vayas a inscribir al gimnasio (claro, con todas las precauciones debidas).

Amor

En este terreno, la carta de “El Mago” nos trae buenas noticias pues si te encuentras soltera, seguramente hoy podrías encontrar a tu media naranja, así que utiliza mucho de tu perfume favorito para atraer a esa pareja perfecta para ti.

Trabajo

Tendrás un gran día pues el ambiente laboral estará de lo más tranquilo, si trabajas en el área creativa aprovecha este día pues tus ideas fluirán como agua y serán geniales. Por otro lado, si quieres pedir un aumento o estás buscando un nuevo trabajo este es el día perfecto pues todas las energías estarán a tu favor.

Salud

Tal y como lo dijimos en un principio, hoy tu salud estará de lo mejor, así que si te encuentras atravesando algún problema de este tipo, hoy verás una gran mejoría y muy pronto te recuperarás.

bmz