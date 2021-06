Cinco playas que puedes visitar este fin de semana sin gastar mucho dinero

Con la llegada del verano es inevitable pensar en la posibilidad de pasar unos días en la playa, disfrutando del calor y los hermosos paisajes que se encuentran en distintas regiones del país. Sin embargo, el gasto que esto podría implicar es uno de los mayores impedimentos para que te decidas a salir de la ciudad. Aunque no lo creas, hay algunos destinos que no implican un costo excesivo, por lo que ya no hay pretextos para que te tomes unas vacaciones estos próximos días. Estas son algunas de las playas más accesibles del país:

Tecolutla

Tecolutla es una playa de Veracruz que ha ido ganando popularidad durante los últimos años y, además, es una de las más cercanas a la Ciudad de México. El turismo y la pesca son dos de sus actividades económicas principales, por lo que tu visita tendrá asegurada grandes momentos, una continua convivencia con la naturaleza, una serie de actividades acuáticas y una de las gastronomías más admiradas del estado. Una de las razones por las que se ha convertido en un famoso destino es que no es necesario reservar una habitación de hotel, pues es posible acampar en la misma playa.

Tecolutla está muy cerca de la Ciudad de México. Foto: Twitter @VeracruzTurismo

Puerto Escondido

Una de las principales playas del país, este destino es conocido por Zicatela, Carrizalillo, Zipolite, Mazunte y Punta Cometa. Las zonas para surfear también lo han convertido en uno de los sitios más visitados por turistas internacionales. La posibilidad de practicar ecoturismo también es uno de los atractivos principales de la zona. Su diversidad de actividades y su accesibilidad lo han posicionado como un sitio ideal para mochileros, familias y hasta para parejas que desean pasar momentos llenos de romance.

Puerto Escondido es uno de los destinos más importantes a nivel nacional. Foto: Twitter @surferoaxaca

Mazatlán

El puerto de Mazatlán ha ido ganando fama con el paso de los años gracias a sus aguas cristalinas, su gastronomía y la alegría en su gente. Apodada "La Perla del Pacífico", esta playa cuenta con uno de los malecones más grandes del mundo entre los que se encuentran acantilados, monumentos, glorietas, grandes muestras de arte y edificios antiguos que conservan la grandeza de la arquitectura en el puerto. Además, esta región representa uno de los puntos de pesca más importantes del país, por lo que podrás encontrar sus deliciosos platillos en cualquier rincón.

Mazatlán cuenta con uno de los malecones más grandes del mundo. Foto: Twitter

@SECTUR_mx

Sayulita

A pesar de ser un Pueblo Mágico, Sayulita también es una de las playas más económicas del país, pues cuenta con diversas opciones de hospedaje en las que se encuentran lujosos hoteles, elegantes villas, hostales, bungalows, la posibilidad de acampar cerca de la playa y hasta casas rodantes. Este también es uno de los destinos favoritos para quienes practican surf y, al ser una zona rica en cultura, las posibilidades recreativas también son infinitas.

Sayulita es un Pueblo Mágico de Nayarit. Foto: Twitter @SECTUR_mx

Manzanillo

En esta playa de Colima es posible bucear con peces tropicales, visitar el centro histórico para apreciar la imponente arquitectura y presenciar la tranquilidad con la que las personas originarias de este lugar viven día con día. En promedio, la zona cuenta con 350 días soleados a lo largo del año, por lo que será una excelente opción para salir a despejarte sin importar la época de la que se trate.