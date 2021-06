Un fin de semana de historia y aventura en el puerto de Veracruz

Religiosamente a partir de las 8:00 y hasta las 23:00 hrs., el reloj monumental del Faro Venustiano Carranza del malecón de Veracruz, pone a trabajar su carrillón, para cada 60 minutos, despertar con nostalgia y al son de los acordes de “Veracruz”, de Agustín Lara, a la gente que camina por la macroplaza.

Desde 1940, todos los días y cada hora, se escucha entre las sirenas de los barcos cargueros y el vaivén del mar a este órgano que, pareciera mandar el firme recordatorio de que en el puerto jarocho lo único que nunca cesa es la música.

Por las noches danzón y en el día un sinfín de sones. Así, en cada esquina, grupos de músicos se hacen de su público; la mayoría van acompañados por una pareja de bailarines, quienes cargan una tarima portátil, para que su zapateado se escuche con fuerza.

Las costas veracruzanas fueron descubiertas un Viernes Santo, el 22 de abril de 1519, por Hernán Cortés, quien llegó a las playas de Chalchihuecan, lo que hoy es San Juan de Ulúa y, desde entonces, el puerto ha sido la puerta de México al mundo, por su gran intercambio comercial.

Para entender la llegada de los españoles a tierras mexicanas un paseo imperdible es a La Antigua, sitio en donde podrás conocer la primera aduana del continente, explorar las ruinas de la primera casa de Hernán Cortés en México y la primera iglesia de América.

CON ALMA JAROCHA

El centro se vive y recorre caminando a paso lento sobre el malecón y entre sus callejuelas, siempre en compañía de una nieve de ¡Pásele Güero Güera!, una gloria (raspado en vasito con plátano macho machacado, hielo, jarabe de fresa o durazno, leche condensada, evaporada, vainilla, canela y siempre coronada con una galleta), o ya de perdida un café lechero.

Lo ideal es hospedarse a unos pasos del malecón, para disfrutar la esencia del puerto. Una ubicación inmejorable es la que tiene el hotel Double Tree que, además de contar con habitaciones con muy bellas panorámicas a los cargueros y San Juan de Ulúa, ofrece atención personalizada para entrar en contacto con los mejores touroperadores de la región como Tours y Tickets con quienes puedes organizar excursiones a los rápidos de Jalcomulco, Catemaco, Tajín y Papantla, por mencionar algunos destinos.

Para empezar puedes explorar con ellos, a bordo de un tranvía de dos pisos ($60 por persona), los puntos estratégicos del Centro Histórico. El recorrido es mucho más cómodo y divertido por las noches, ya que el sol no te juega en contra. Al descender de él puedes cruzar la calle y cenar en La Parroquia de Veracruz, café emblemático del que no puedes irte sin comer una bomba, que no es más que una concha dulce rellena de frijoles y una gordita de anís, acompañada por supuesto de un café lechero, para que te lo sirvan de inmediato llama a tu mesero golpeando tu vaso, levemente, con la cuchara.

PARAÍSO INEXPLORADO

Las playas del puerto de Veracruz han sido injustamente calificadas, sin embargo, la mayoría cuenta con atractivos poco explorados por los viajeros, tal es el caso de la Isla de Sacrificios, en donde antiguamente los totonacas realizaban sacrificios y enterraban a la clase alta. Desde hace 10 años, el paso al turismo está prohibido, pero puedes acercarte a su costa en kayak y paddle board, para realizar ahí snorkel, si tienes suerte podrás ver tortugas carey y un sinfín de peces de colores.

El recorrido desde Boca del Río es de 3km, aprox. Ve con los mejores Monkey Fish cuenta con todas las certificaciones de seguridad, para que tu única preocupación sea pasarlo bien. Además de esta actividad ellos te pueden dar paseos en velero, llevar a practicar sandboard, dar clases de surf y dar vuelos en parapente.

DE VISITA A JALCOMULCO

A hora y media del puerto de Veracruz se encuentra México Verde un espacio idílico para los amantes de la adrenalina y los deportes extremos. Este campamento, en el que puedes realizar glamping, está diseñado para desconectar, la señal es mínima y el contacto con la naturaleza es intenso. Uno de sus principales atractivos es el rafting, el cañonismo y su circuito de tirolesas.

De vuelta al puerto y, de despedida, visita los toritos (aguardiente de caña con leche) La Chata, la bebida perfecta para ponerse al tono de cualquier son.

Cerca del puerto

Organiza un paseo a chachalacas, a 50 minutos del puerto. Ahí podrás asombrarte con enormes dunas de arena, que dan la impresión de estar en medio del desierto, y practicar

sandboard con @yoamoveracruzmx.

Tesoros arquitectónicos

La ciudad cuenta con un sinfín de edificaciones neoclásicas y coloniales. En cada esquina, el puerto es muestra del paso de los siglos y de su importancia comercial para México y el mundo.

Un paraíso para los sentidos

Tres platillos veracruzanos que debes probar.

Arroz a la tumbada

Este platillo de arroz con mariscos es originario de Alvarado, Veracruz. Su curioso nombre proviene de la forma en la que se prepara, ya que al final se tumba (echa) la preparación al plato.

Bomba veracruzana

Este platillo nació en el puerto y en específico en el popular Café de la Parroquia. Su preparación es muy sencilla, ya que sólo consiste en una concha dulce rellena de frijoles.

Gorditas dulces

Muy populares en todo Veracruz, tienen la particularidad de que su masa se mezcla con piloncillo y anís, se fríen en manteca de cerdo y se sirven calientes y acompañadas de café.

Por Miriam Lira

