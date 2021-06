¿Problemas para levantarte? Conoce estos trucos y podrás iniciar tu día desde temprano

El despertar temprano es un problema de millones de personas, esto se deriva de diversas afectaciones que gradualmente se van agravando hasta que un día tienen repercusiones como llegar tarde al trabajo o no cumplir con los objetivos diarios debido a la falta de energía.

Si no te gusta levantarte temprano, las primeras horas del día pueden resultar muy difíciles y poco productivas, el mal humor también puede ser una causa de no saber madrugar.

Entre los primeros pasos para lograr iniciar temprano el día están establecer una rutina que ayude a tener una mañana cómoda desde el primer momento en el que abrimos los ojos.

Consejos para levantarse temprano

Cambia la hora de dormir

Si por las mañanas tienes la sensación de cansancio y de despiertas confundido, puede que no hayas dormido bien y lo suficiente, cabe destacar que un adulto necesita entre 6 y 9 horas de sueño. Para evitar este problema es necesaria fijar una hora para ir a la cama.

Prepara la habitación

La habitación debe resultarte cómoda, no debe tener ningún tipo de iluminación por la noche, ni ninguna fuente de ruido. Para eso es importante desconectarte de aparatos electrónicos y el celular.

Luz por la mañana

Por la noche es necesario no tener luz para lograr un mayor descanso, pero por la mañana abre todas las cortinas o persianas, ya que los rayos del sol son los encargados de cortar la secreción de la hormona melatonina y poner en marcha el estado de alerta.

Toma agua al despertar

Aunque no parece, a lo largo de la noche el cuerpo ha sufrido una pequeña deshidratación especialmente si no has bebido agua lo suficiente antes de dormir. Lo primero que debes hacer por la mañana es tomar un vaso de agua.

Enfrenta el estrés

El estrés es una de las razones por las que el cansancio se acumula y por las que te puede costar trabajo ponerte en marcha por la mañana. Una de las actividades que se pueden realizar la meditación.

GB