¿Tu hijo tiene letra fea? Esto podría ocurrir con su cerebro

¿Consideras que tienes una letra bonita? ¿Recuerdas haber hecho decenas de planas y ejercicios de caligrafía? Mejorar nuestra letra y adoptar trazos que sean considerados bonitos es una de las metas más frecuentes de nuestra educación básica, situación que no solo es reforzada por las personas docentes, sino también por nuestros padres. Si tu letra no entra en los estándares de lo que se considera como una correcta caligrafía, probablemente te has enfrentado a una serie de críticas desde hace tiempo.

Este tema ha sido objeto de diferentes discusiones y también ha provocado que abunden las recomendaciones para tener trazos mejor delineados, entre las que se encuentran la postura, la forma de sujetar la pluma, la creatividad, entre otros aspectos que podríamos mejorar. Sin embargo, durante los últimos años se ha demostrado que esta exigencia podría ya no ser un motivo de preocupación para las futuras generaciones.

Conoce el significado de la letra "fea". Foto: Pixabay

¿Qué significa la letra fea?

Un estudio orquestado por la Universidad de Illinois se enfocó en la escritura como objeto de estudio relacionado con variables como la inteligencia y hasta el sexo de los niños. En esta investigación 195 profesores de la escuela Worcester en Massachusetts presentaron cuatro conjuntos de muestras representativas escritas por los estudiantes y, derivado de esto, se descubrió que los infantes con letra fea presentan un coeficiente intelectual más elevado. Esto se debe a que el cerebro de estas personas trabaja más rápido que sus manos.

Las muestras del estudio se dividieron en categorías como: mejor/peor caligrafía y estudiantes con altas/bajas habilidades mentales. Gracias a esta clasificación se determinó que la mejor caligrafía correspondía a los nombrados "buenos estudiantes" y la mala caligrafía a los "peores estudiantes". Otra de las particularidades de esta investigación resultó en que las niñas eran quienes tenían mejor caligrafía en comparación con los niños.

Recuerda que hay formas diferentes de aprender. Foto: Pixabay

Se detectó que los niños que tienen la letra fea son más rápidos y presentan un tipo diferente de agilidad mental, por lo que para estas personas es más importante procesar la información que invertir un esfuerzo extra en hacer trazos estéticos. Esta situación concuerda con lo establecido por Howard Gardner, quien creó la teoría de las inteligencias múltiples y estableció que el cerebro trabaja más rápido que las manos, por lo que hay formas diferentes de aprender a partir de áreas y habilidades.

¿Qué hacer al respecto?

A pesar de que la escritura es un proceso complicado, no es necesario que presiones de más a tu hijo o hija para que realice las cosas como a ti te gustaría, en el caso de la letra, por ejemplo. Recuerda que la capacidad motriz de las infancias continúa desarrollándose y no compares su desempeño con el de otra persona. Ayúdale a realizar ejercicios de caligrafía, pero sin que esto se convierta en un problema entre ustedes, porque podrías afectar algunos otros aspectos de su vida, como el autoestima.

