"Donde hay prietura hay sabrosura", un lema que busca romper el racismo en México

El racismo en nuestro país es un tema del que no se habla pero se vive día a día, por ello, un colectivo integrado principalmente por artistas se ha pronunciado sobre este hecho junto a José Antonio Aguilar, director de Racismo MX.

Para hablar del temas, la actriz Maya Zapata, el actor Edmundo Vargas y el director de Racismo MX, José Antonio Aguilar expresaron su preocupación y lucha para concientizar sobre la problemática.

En entrevista con el periodista Javier Solorzano para el programa El Referente, a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, la protagonista de “El Secreto de Selena”, dijo que el colectivo se acentuó durante la pandemia.

Aunque aseguró que es un tema que se ha tocado por mucho tiempo, el confinamiento sirvió para darse cuenta que el racismo es algo que está marcado en nuestra sociedad.

“Fue tras el encierro, darnos cuenta de cómo esta desigualdad estructural es apabullante y ya no nos podemos seguir haciendo ‘de la vista gorda’ con este tema tan importante para México”.

Más que un papel

La actriz enfatizó que es necesario visibilizar cómo en los medios de comunicación hay una sobrerrepresentación blanca, por lo que pide un equilibrio para un equilibrio sano.

Maya y Edmundo, señalan que han sido víctimas del racismo y apuntan que ser moreno los ha estereotipado, dándoles papales inferiores pese a su gran talento, solo por el hecho de tener piel morena.

“Cuando salí de la escuela me dieron un consejo, un querido maestro, pero no lo tomé a mal, lo tomé con sabiduría. Me dijo: ‘Ve a buscar chamba a TV Azteca, ahí buscan unitarios y a lo mejor de la dan de mexicano sufrido”, contó Edmundo Vargas, protagonista de “La historia de un crimen: La búsqueda”.

Ante las diversas situaciones que han tenido que enfrentar, el grupo de artistas quiere cambiar el discurso puntualizando que "el moreno" también puede ser una persona de éxito.

"El buscar una representación, no solamente mayor sino digna con personajes no estereotipados y tal, es la punta del iceberg. Muchas gente piensa que 'ay, buscan un papel'; esto va más allá. Es buscar una representación porque debajo de este estereotipo, hay prácticas injustas", insistió Aguilar.

Prietura con sabrosura

Su director acuña que el movimiento nace para combatir el racismo en México. El joven insiste que para erradicar la problemática se se debe tener educación, investigación y divulgación.

La idea crece junto a Tenoch Huerta, Maya Zapata, Horacio García Rojas, Cuauhtli Jiménez, entre otros, durante conversatorios para hablar abiertamente sobre el tema.

Tras los conversatorios, muchas gente empezó a sumarse a la campaña poniendo fotos de su persona y añadiendo frases populares como "donde hay prietura hay sabrosura", y así rápidamente Twitter e Instagram se llenaron de imágenes de cientos de mexicanos que buscan romper el racismo.

Uno de los conversatorios más famosos estuvo a cargo de Chumel Torres, admitió el director.

"Hemos tenido respuesta de mucha gente a favor y por supuesto que hemos recibido críticas de gente blanca diciéndonos que nos estábamos auto 'exoticando' y, claro, con una autoridad moral muy religiosa", criticó la actriz.

Por: Redacción

alg