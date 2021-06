¿Qué tipo de expareja eres? Tu signo del zodiaco lo revela

Cada signo del zodiaco cuenta con características particulares que definen su personalidad, define ciertos rasgos de temperamento y actitud y pueden revelar gustos, comportamientos y afinidades. Claro que también pueden llegar a intervenir otros factores determinantes como la hora del nacimiento, el signo ascendente o los planetas predominantes, pero independientemente de ello hay rasgos que definen a cada a cada signo.

Tanto en su forma de vida, sus relaciones familiares o emocionales e incluso en sus relaciones de pareja. Por ello también es posible conocer no sólo cómo eres como pareja sino también como expareja, justo al término de una relación. Ya que e comportamiento en esta etapa también está definido por tu signo zodiacal. Resulta que además es posible saber qué tan bueno eres en tus primeras citas, cómo es tu cita ideal o incluso cuáles son tus malos hábitos durante ese primer encuentro.

No importa si se es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis, todos tienen características peculiares sobre cómo son como expresas y aquí te los mencionaremos. Para ello la astrología revela los rasgos que definen la personalidad de cada signo y por ello es posible averiguar también qué tipo de personalidad es la qu emejorse adapta a tu zodiaco. Aquí de lo decimos.

Aries

Una vez que ya no están juntos, todos los ex de Aries los extrañan inmediatamente, ya que se percatan de lo que han perdido; una racha de salvaje de espontaneidad y confianza que los Aries aportan sin medida; si eres de los que ha terminado con un ariano, ten por seguro que en todas partes te lo encontrarás.

Tauro

A Cáncer los truenes lo golpean de manera contundente, debido a que es una de las personas más leales, fieles y solidarias. foto: Pixabay

A Tauro lo define el hecho que nunca saldría con la misma persona dos veces y es muy complicado que se vuelva a reencontrar con sus expresas. Si un Tauro termina con alguien ten pro seguro que correrá a comprar un nuevo armario, escribir su propio libro de cocina o redecorar tu casa, aspectos típicos de la personalidad de los Tauro.

Géminis

Con el increíble carisma que lo caracteriza ten por seguro que te buscará para conversar y charlar; saber de ti y conocer qué ha sido de tu vida tras la ruptura, claro, si accedes. Quien termina con un Géminis habrá d extrañar su inteligencia, sus conversaciones y toda la diversión que siempre lo acompaña.

Cáncer

A Cáncer los truenes lo golpean de manera contundente, debido a que es una de las personas más leales, fieles y solidarias, suelen sufrir mucho tras una ruptura y les cuesta admitir que han sido heridos de verdad, por l que seguramente seguirán siguiendo los pasos de sus ex para ver si tienen algo nuevo en sus vidas.

Leo

Cuando Leo termina con su pareja no suele sufrir tanto, o al menos no aparentemente, en un inicio sufrirá un poco por haber perdido su valioso tiempo en alguien que no es como él o que no lo merece, recuden, son los reyes de la selva. Es muy probable que cierre ciclos solo recordando las experiencias compartidas, per lo que más extrañará de sus ex es como se sentía estando con él o ella.

Virgo

Un Virgo termina siempre su relaciones agradeciendo al universo lo ocurrido y reconocerá que se encuentra mucho mejor ahora, solo tendrá que entender por qué se enamoró y seguro revisará su historial de mensajes para poder encontrar qué fue lo que lo condujo a concluir su historia de amor.

Libra

Capricornio celebra estar soltera de nuevo, ya que lo verá como una oportunidad de conocer gente nueva y de cambiar a su ex. FOTO: Pixabay

Tras un truene, los Libra tratarán de ser siempre diplomáticos y se asegurarán que todo el mundo sepa que ellos no tienen mala voluntad ni han cometido un error, sin embargo ten por seguro que no perdonarán una ruptura. Eso sí e muy probable que ambos se conviertan en amigos ya que sentirá que nadie lo comprende mejor que su expareja.

Escorpión

En los Escorpio pasa algo muy peculiar ya que todos sus ex le temen, sin embargo ellos tratarán por todos los medios de regresar a ellos. Pero si no ocurre esto, prepárate para ser congelado de por vida y ya que un Escorpio romperá todo vínculo con sus ex e incluso harán como si nunca hubiesen existido.

Sagitario

Un Sagitario traerá de hacerse amigo de sus ex y es probable que si te pide volver, lo harás de inmediato, pero difícilmente darán ellos el primer paso. Sagitario se distingue por ser una persona honesta y franca por lo que al terminar dirá exactamente lo que ambos han hecho mal. Como ex de Sagitario seguramente extrañarás sus ratos de diversión y las aventuras.

Capricornio

Capricornio celebra estar soltera de nuevo, ya que lo verá como una oportunidad de conocer gente nueva y de cambiar a su ex; se mostrará agradecida por esta nueva oportunidad ya que pensará que alguien la estaba arrastrando hacia abajo; finalmente decidirá salir con alguien totalmente opuesto a tu ex.

Acuario

Acuario es independiente por lo que siempre agradecerá volver a tener tiempo para sí, para tener su espacio y adorará desaparecer durante tres días o una semana; Acuario procura no estar fuera de forma tras una ruptura, porque lo ve como el inicio de su vida, así que siempre querrá lo mejor para sí mismo.

Piscis

Los piscis son muy románticos por lo que seguramente le resultará difícil percatarse que na relación ya no funciona; se caracteriza por ser amable y muy compasiva y amable, así que tratará de mantener las cosas lo más amistosas posible con sus ex. Aunque seguramente vivirá una ruptura con mucha intensidad.

