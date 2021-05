Rodrigo Roji lanzó su primera exhibición 'Always Somewhere Else' en Not a Gallery

Influencers, socialites, empresarios y líderes de opinión se dieron cita en el estudio multidisciplinario de tatuajes “Not a Gallery” para conocer la primera exhibición del artista plástico Rodrigo Roji, titulada “Always Somewhere Else' en Not a Gallery”. El experto en pintura, muralismo, escultura y tatuaje por más de 20 años reconoce el rol de las redes sociales en la vida diaria, reflexionando a través de las artes plásticas como la pintura, escultura e ilustración, donde su creatividad converge en 8 obras que fueron creadas en la Ciudad de México. Platicamos con el artista mexicano sobre su nueva exposición en Not a Gallery

¿De qué trata la exposición “Always Somewhere Else”

Retrata metafóricamente, un problema actual en el que todo funciona con base en las redes sociales, todo es a través de un celular, dejamos de estar presentes en el momento por estar en otra realidad. En la pandemia estuve pintando y decidí lanzar una marca de juguetes, la exhibición estará abierta al público sin costo a partir del viernes 23 de abril hasta el domingo 9 de mayo en un horario de 11:00 a 18:00 h de martes a domingo en Not a Gallery.

¿En esta pandemia cuál fue el mayor reto para llevar a cabo esta obra?

El entender cómo va ser la nueva normalidad para asistir a un evento, otro fue que esta exposición se creó en cuatro semanas, por lo que tuvimos poco tiempo para preparar todo.

¿En que te inspiras al crear una pieza?

Me gusta conceptualizar y aterrizar la idea que quiero plasmar en las piezas, soy espontáneo y experimental

¿Cuál es la técnica que te caracteriza?

Mi trabajo de gran formato lo realizo sobre madera, ya que tiene mayor flexibilidad, utilizó materiales como: acrílico, aerosoles y grafito.

“El celular es una herramienta fundamental para mi trabajo, las redes sociales son la carta de presentación para distintos lugares del mundo, por medio de ellas he podido dar a conocer lo que hago en Instagram”. Noticias Relacionadas Día Mundial de la Creatividad y la Innovación: Con estas técnicas podrás desarrollar tus habilidades como artista

Por: Isis Malherbe

GDM