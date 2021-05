Día de la Madre: 5 regalos ENCANTADORES por menos 200 pesos para mamá

¿No tienes mucho dinero? ¿Y no sabes qué regalarle a mamá? No te preocupes, aquí te damos una lista de 5 regalos que les puedes hacer a mamá con menos de 200 pesos. Porque madre solo hay una...

1. Perfume

Si tu mamá es de las personas que le gustan mucho las fragancias esta opción es para ti, pues el perfume Sweet Girl es el ideal para sacarle una sonrisa. La esencia contiene 30 mililitros aproximadamente y su aroma es dulce.

¿Su costo? 129 pesos.

¿Dónde lo puedes encontrar? En la tienda de Miniso en línea o directamente en sus sucursales.

2. Kit de Spa

Si lo en realidad necesita tu mamá es un descanso, no hay nada mejor que un día de spa y ¡que mejor que en tu propia casa! Por ello, te presentamos este kit de spa artesanal, el cual contiene una crema corporal de almendras, un champú de rosas y un jabón de avena exfoliante. Lo mejor es que, por un costo extra, puedes personalizar el kit.

¿Su precio? 35 pesitos.

Lo puedes encontrar en Mercado Libre, donde el vendedor te da más opciones de compra como son sales de baño, champús y otros jabones artesanales.

3. Collar

Si lo que buscas es un regalo más íntimo para tu mamacita querida, este collar que te traemos a continuación, es perfecto pues honra el vínculo infinito entre madre e hijo. De igual manera, este trae un dije en forma de corazón para cualquiera que quiera regalarle un pedacito de su corazón a mamá.

Su costo es de 190 pesos, el cual trae una cadena de 45 centímetros y el dije que te mencionamos anteriormente.

Lo puedes encontrar en Amazon, donde el vendedor también ofrece otras monerías como lo es un collar para las abuelitas.

4. Bolso Crossbody

Si lo que necesita tu mamá con urgencia es algo para que no se le olviden sus llaves o teléfono, no hay nada que mejor que este bolso, pues su diseño sencillo y casual lo hace el ideal para siempre estar a la moda y para ir ligera a cualquier lugar que vaya. El bolso, además, cuenta con cierre de broche y una correa metálica, lo que hace ideal para no estar cargándolo

¿Su precio? 129 pesos. Lo mejor es que lo puedes encontrar en cualquier tienda de Miniso o lo puedes comprar en línea.

5. Chocolates

Si lo que en realidad lo que quieres es que tu mamá disfrute su día, ¡qué mejor que unos chocolates! Por Día de las Madres, Hershey's lanzó una edición especial de Kisses sabor cereza.

Lo mejor es que su precio es de 69 pesos, pero por la ocasión están promoción.

Los puedes encontrar en Superama o en tiendas similares.

