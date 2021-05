Mhoni Vidente: Horóscopos hoy 31 de mayo, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 31 de mayo preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

El fin de mes traerá una renovación, ocurrirán situaciones que te impresionarán en el amor. Se avecina una etapa muy movida de tu vida afectiva con la presencia de personas que contribuirán a que te sientas con una actitud más positiva para enfrentar cualquier cosa que surja. Estarás muy sensible, pero se cumplirán deseos y podrás hacer cosas que antes no sospechabas. No hay nada mejor que un día en compañía de tus seres queridos y hoy podrás comprobarlo.

Considerarás aspectos de tu relación que antes no te interesabas, estarás pensativo y muy reflexivo, pero después de este desbalance emocional saldrás fortalecido. Si estás soltero o soltera te enfrentarás a reconciliaciones y regresos con los que podrías consolidar una pareja, te asombrarás de tu facilidad de palabra. Soluciona las cosas que tienden a crear ansiedad en tu entorno. Pronto se presentarán grandes oportunidades a nivel laboral, en pocos días tendrás en tus manos el dinero esperado. El color del día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 7, 18, 24 y 37.

Tauro

Comenzarás algo hermoso al iniciar junio, este último día de mayo pondrás punto final a ciertas situaciones confusas y recibirás noticias que harán surgir en ti la esperanza de una reconciliación. El amor dejará de parecer imposible gracias a las buenas perspectivas en tu entorno, tu fuerza de voluntad y tu determinación. Confía en tus corazonadas. Este es el día de las visitas inesperadas que llegarán repentinamente, pero te robarán tiempo y energía.

Mantén una actitud refrescante y de buen humor para que nadie te moleste tratando de imponerte sus puntos de vista. Saldrás de dudas y sabrás si esa persona te quiere para algo serio solo para pasar el tiempo. Se acercará alguien quejumbroso en tu vida y sentirás que tu nivel de energía está bajando, combate esa actitud con actividad física. En el trabajo deberás estar concentrado para no crear situaciones embarazosas, tendrás éxito en la terminación de un negocio. El color del día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 5, 19, 27 y 36.

Géminis

Un tiempo de cumpleaños inolvidable, tu carisma y el encanto de tu personalidad conquistarán corazones. Recuerda que en el amor todo es posible. Puedes sentir decepción por haber puesto demasiadas esperanzas en la persona equivocada, pero la mejor noticia es que habrás definido tus verdaderos sentimientos. Sabrás cuándo no involucrarte en situaciones emocionales que podrían girarse en tu contra, observa y luego actúa.

Estás en un momento importante para reclamar lo justo, el amor sabe olvidar perdonar y seguir adelante; no tiene sentido seguir juntos si esto no sucede. Muévete socialmente y no permitas que la apatía te impida formar nuevos vínculos. Se favorecerá todo lo relacionado con tu sistema digestivo. Continúa con tu rutina diaria y no te dejes desanimar por contratiempos. No te desalientes por los cambios laborales que ocurren a tu alrededor, todo será para tu bien. El color del día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 2, 15, 28 y 42.

Cáncer

Culminas una tarea de forma exitosa, sabrás qué decir y qué hacer en cada momento. Estás muy inspirado y durante esta etapa aumentarán las posibilidades para realizar ese viaje que deseas y hasta regalarte unas minivacaciones que se conviertan en la forma perfecta de iniciar tu ciclo de cumpleaños. Es tiempo de sorpresas, aprovecha la energía que sientes para inyectar ese toque de optimismo y calidez a todo lo que hagas.

Encontrarás soluciones inmediatamente. Este es un periodo muy positivo, el amor está muy cerca, deberás evitar las complicaciones y las situaciones confusas con tu pareja. Este nuevo mes de junio traerá consigo una renovación en tu estilo de vida y la posibilidad de establecer relaciones sólidas. Cuida tu alimentación y compensa tus inquietudes con meditación. Podrás salir de los problemas cotidianos, la situación no es tan mala como parece. El color del día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 2, 16, 33 y 34.

Leo

Podrías confundir un sentimiento de amistad con el amor. No desestimes una oferta relacionada con los medios de publicidad, la radio o la televisión, en ellas puede estar el camino a tu desarrollo económico. Si sospechas de infidelidad no te quedes callado, sal de las dudas y sostén una conversación abierta con tu pareja, no permitas que una mala interpretación complique tu vida amorosa. Escucha antes de acusar y recuerda que el beneficio de la duda puede estabilizar tu relación.

Algo que pasó con tu pareja te dará vueltas y buscarás explicaciones, según olvides serás más dichoso. Muchas cosas positivas pueden surgir en tu vida amorosa, sigue tus planes. No te desalientes y verás como, dentro de pocos días, lograrás cosechar los frutos de tu disciplina. Tu agenda estarás sobrecargada, procura no perder tiempo. Podrá haber gastos imprevistos, planea tu economía. El color del día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 2, 16, 33 y 45.

Virgo

Encuentras amor donde menos pensabas, el fin de mes será el tiempo de terminar lo que te tenía frenado. Tu realidad amorosa se ha vuelto más intensa que otras veces. Mañana, al comenzar un nuevo mes, te despertarás con mayor confianza en ti mismo. Habrá una gran enseñanza. No te compliques pensando en lo que pudo ser. Tu sinceridad y tus deseos de mantener una relación se apreciarán. No te compliques y mantén una actitud abierta.

Aplica tu inteligencia y sentido común siempre. Se avecinan momentos muy gratificantes en el amor, estás iniciando algo hermoso que deberás disfrutar y aprovechar cada día de forma plena. Expresa lo que sientes, encontrarás oídos receptivos. Mantén una actitud positiva y optimista para sentirte bien. Podrás ver aumentadas tus posibilidades laborales y ampliarás tu círculo laboral. Escucharás muy buenas noticias, en muy pocos días recibirás ganancias. Tus números de la suerte son 2, 15, 17 y 22.

Libra

Prepárate para una aventura inesperada, descubrirás nuevas emociones y el amor se refrescará. Este día te sentirás muy diferente desde horas tempranas, surgirán nuevas situaciones que te ayudarán a conseguir lo que hace mucho has estado buscando. Hay una mejor disposición de tu parte para arreglar los malentendidos que han surgido en el plano amoroso. Debes cuidar tu imagen pública, tendrás muchos ojos puestos en ti.

Se abren nuevos senderos en tu vida amorosa, lo que estaba incierto se materializará. Es tiempo de regalos y pláticas amenas. Expresa lo que sientes. El resto de la semana trata de estar en mayor contacto con la naturaleza y la meditación. Existirá la oportunidad de un trabajo extra, insiste y toca puertas. Ahorra para el futuro cercano para invertir. El color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 5, 17, 22 y 23.

Escorpión

Tu aura atrae al amor, todo lo que visualices lo podrás materializar. Estás frente a una disyuntiva que tiende a complicarte emocionalmente y contemplarás dificultades con tu pareja o un amigo. Sin embargo, saldrás bien librado de esta situación. Es posible que hayas estado algo disperso, es hora de poner las cosas en su sitio. Un enamorado o enamorado rehúye tu presencia, deberás insistir de manera amorosa y tierna para no alejar de ti la posibilidad de vivir una aventura pasional.

Lo que digas surtirá efecto, no dejes que el orgullo te impida pensar claramente. Todas las personas nos equivocamos, hay que aprender a perdonar y a convivir con los demás. Se abrirán puertas que antes estuvieron cerradas y comenzará un ciclo lleno de nuevas oportunidades. No malgastes tu salud exponiéndote innecesariamente. En pocos días ocuparás una mejor posición en tu empresa. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 2, 10, 14 y 19.

Sagitario

Te sentirás con una alta dosis de entusiasmo, no tomes ninguna resolución drástica, espera para tomar la decisión correcta. Sorprende a tu pareja con los detalles que más le gustan y mantén viva la llama de la pasión, es importante que no se apague y recuperes lo que una vez se perdió. El amor te sonreirá y si te sentías inseguro respecto a tus sentimientos, te darás cuenta de que son reales.

Vivirás etapas muy diferentes, el amor tiene nuevos rostros. No dejes que las preocupaciones te agobian, tu actitud te hará recuperar el equilibrio. Lo más importante en este periodo es tu paciencia, pronto obtendrás resultados. Descubrirás facetas que te ayudarán a recibir un aumento salarial, exige lo que te corresponde. Evita entrar en una discusión con personas agresivas. El color para el día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 4, 14, 22 y 41.

Capricornio

Te sentirás impedido a tomar decisiones, a pesar de que llegarán a tus oídos noticias muy gratas. Notarás cómo tu vida amorosa transcurre de forma apacible, pero para mantener ese ritmo no debes permitir interferencias ajenas de personas que no han conseguido el amor y no se sienten felices con la alegría ajena. No dejes que tu cabeza se llene de humo. Pon a funcionar la disciplina y firmeza que te caracteriza.

Hay personas que se te acercan y provocan situaciones embarazosas en tu vida sentimental. No escuches chismes ni te dejes llevar por rumores, guíate por el corazón y deja que sea él quien decida. No pierdas las oportunidades de compartir tu tiempo con nuevas personas. Tu sensibilidad te ayudará a mejorar tu salud. Sé cuidadoso cuando compartas tus intuiciones y actúa con prudencia. El color del día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 4, 11, 12 y 43.

Acuario

Una plática te inspirará sentimentalmente. No te impacientes, pronto llegará lo que esperas. En los próximos días podrás disfrutar de tiempo de calidad con tus seres queridos. Tendrás muchas cosas que hacer, pero no te atormentes queriendo resolver en una hora lo que necesita más tiempo. Se aclararán diferencias y malentendidos del pasado, mismos que pueden haber causado alejamientos involuntarios o separaciones sentimentales. Lograrás lo imposible con tu creatividad.

Un encuentro inesperado en el lugar menos pensado te colocará de frente a una situación que creías superada u olvidada. Evita las complicaciones. Ve tomando las medidas adecuadas si notas que has aumentado de peso, cuida tu alimentación y régimen alimenticio. Hay una buena onda laboral, no te inquietes por la falta de dinero, se solucionará más rápido de lo que piensas. El color del día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 2, 19, 28 y 36.

Piscis

Se terminarán situaciones complicadas, sigue lo que te indica tu corazón, no errarás. Se arreglarán situaciones que, aparentemente, eran muy difíciles de solucionar. Ahora se realizan muchos sueños. Frente a las circunstancias inesperadas toma la iniciativa, da el primer paso a la reconciliación. Actúa con los pies sobre la tierra en todo momento. Son muchas las avenidas que se están abriendo frente a ti. Un mensaje podrá hacerte llegar al corazón de esa persona.

Quien una vez te hizo vibrar está pensando en el reencuentro, mismo que estará lleno de un fuerte contenido emocional. Continúa el rumbo emprendido. Saldrás muy bien de algunos problemas pendientes, comenzarás una etapa de crecimiento económico. Insiste en un proyecto con tenacidad y no vaciles, actúa con decisión. El color del día de hoy es el gris y tus números de la suerte son 2, 16, 19 y 23.

