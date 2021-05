¡Toma nota! Consejos sencillos para despertar sin usar la molesta alarma

Para muchos el despertar puede resultar motivo de tortura, sobre todo para aquellos que son la compañía de quienes ponen alarmas cada cinco minutos; sin embargo, despertar de buen humor es posible sin necesidad de usar una vez más tu reloj.

En algún momento hemos escuchado hablar del reloj interno, ese que cuando te quedas dormido en el transporte público te avisa que ya es momento de bajar y despiertas justo en el lugar en que debes llegar a tu destino, pues será ese tu gran aliado.

Uno de los consejos principales es aprender a conocer lo que nuestro cuerpo necesita, si eres de los que suele dormir más horas entonces debes contemplar realizar todas tus tareas diarias para tener más horas de siesta.

El tiempo recomendado en los adultos es de ocho horas diarias, para lograrlo se deben contemplar factores como estilo de vida y alimentación. Una vida saludable ayudará a que tu cuerpo se regule y duermas las horas suficientes para recuperarse.

Consejos para dejar la alarma

Antes de dormir debes cuidar muy bien los alimentos que consumes, uno de los más populares y del que gozan sobre todo aquellos que trabajan es el café. Es importante que no ingieras esta bebida si es que no quieres tener problemas para coincidir el sueño, para ello se recomienda no beberlo después de las seis.

Tal vez eres de los que revisa sus redes sociales antes de dormir, ver memes o videos es uno de tus pasatiempos favoritos antes de irte a la cama; entonces, debes saber la importancia de terminar con este hábito y no ver pantallas por lo menos una hora antes de dormir. Esto te dará la oportunidad de terminar otras actividades y ponerte un horario fijo.

Si ya dependes en su totalidad de la alarma para poder despertar, puedes comenzar colocándola lejos de la cama donde puedas escucharla bien. Esto te obligará a levantarte y continuar está en tu fuerza de voluntad.

La luz del sol será tu mejor aliado al momento de dejar la alarma, pues si entra de manera natural por tu ventana te anunciará que es momento de despertar y no es algo que se pueda apagar.

Con información de medios

cvg