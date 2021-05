LENCERÍA al estilo Bridgerton, la serie de Netflix; piezas ideales para sumarte al regencycore

Tras el estreno de la primera temporada de Bridgerton, la popular serie de Netflix, estamos obsesionados con el estilo de la lencería y la ropa que vimos en cada episodio.

Si estás pensando en renovar tu guardarropa, aquí te damos las mejores ideas de lencería, inspirada en cada outfit de esta historia.

Corset moderno

No cabe duda, los famosos corset están de regreso y ahora, más que nunca, son la clave para lograr un look al estilo regencycore. Si bien cada vez más prescriptoras de estilo se animan a lucirlos como una prenda exterior, estos no pierden su esencia sensual que nos invita retomarlos como un arma secreta de seducción para un momento especial o, simplemente, para el día a día, empoderándonos a través de su aura sexy y en su versión adaptada al street style.

Los Bralettes están de moda

Cómodos, femeninos y muy clásicos, los bralettes son otra de las piezas de lencería al estilo ‘Bridgerton' que no te pueden faltar. Eso sí, el truco está en elegir las versiones más románticas y discretas confeccionadas con encajes, holanes, cintas y moños pues, inevitablemente, son recursos que nos recuerdan a las detalladas prendas de la época de la regencia.

Medias y ligueros regresan

Pareciera que no pero en medio de tanto decoro, romanticismo y recato, las medias y los ligueros —en una forma más burda— también reinaron al estilo regencycore. Así que no los descartes y anímate a optar por opciones delicadas y discretas con detalles femeninos como flores y moños. Serán tus mejores aliadas para conseguir un look íntimo muy al estilo ‘Bridgerton’.

Bodies creativos

Podrán ser una prenda que definitivamente no encontraremos entre las prendas icónicas de la época de la regencia, pero debemos aceptar que hay diseños que pueden recordárnosla debido a sus acabados. Bodies con cintas, moños, encajes, holanes y hasta uno que otro estampado con ligeros brocados, podrían ser idóneos para llevar lencería al estilo ‘Bridgerton'.

Ropa interior con detalles

Sí, seguramente no son las más prácticas, sobre todo, si consideramos las siluetas ajustadas que solemos usar hoy en día. Sin embargo, las panties con holanes y moños discretos son infalibles para sumarte al regencycore con lencería al estilo ‘Bridgerton'.

"El diablo está en los detalles"

Bien dicen que los mejores looks radican en los detalles y cuando se trata de llevar lencería al estilo ‘Bridgerton’, esto cobra el doble de sentido. Desde piezas con pequeñas aplicaciones como pedrería, moños, listones y bordados, hasta el uso de telas satinadas, tul y transparencias son clave para entrar en sintonía con el regencycore.

