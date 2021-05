Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 26 de mayo según tu signo

La carta de este miércoles 26 de mayo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este miércoles 26 de mayo es el As de copas del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Te sientes bloqueado, no dejas fluir ni expresar tus sentimientos por temor a que te lastimen pues ya una vez pasaste por eso y no quieres volver a experimentar ese dolor, esta bien que expreses lo que sientes si quieres llorar, gritar o lo que sea debes hacerlo, pues solo así podrás equilibrarte y salir adelante.

Amor

Estas a la defensiva, la presencia del as de copas invertido habla que debes sanar esa herida poco a poco, pero eso sí no puedes quedarte estancado no siembres distanciamientos innecesarios pues podrían llevarte a que la gente se aleje y mal interprete tu dolor.

Des tratar de abrirte poco a poco conocer nuevas personas, y así poco a poco retomando tu vida sentimental pues no por siempre puedes estar sufriendo por cosas del pasado.

Trabajo

Hoy definitivamente no es un buen día para que pidas un aumento de salario, no estas de muy buen humor y eso hará que te comportes irritante con tus compañeros de trabajo y hasta con tu jefe así que cualquier permiso o aumento que requieras no te será concedido por lo que podrías enojarte mucho y empeorar la situación laboral.

Así que lo mejor para hoy es que te la lleves leve, trata de entrar en debates y si algo no te parece mejor calla por que la explosividad que te vas a cargar podría traerte graves problemas.

Salud

El estrés y la agresividad que te cargas este viernes no es normal y más porque tu tienes la solución en las manos a ese problema que te trae así, por lo que debes confiar en tí y olvidarte de esas situaciones porque lo único que lograrás es enfermarte.

