Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 25 de mayo según tu signo

La carta de este martes 25 de mayo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 25 de mayo es el colgado, un arcano mayor del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

La presencia de esta carta te habla que debes dejar a un lado alguna situación, amistad o relación y no solo para el bien personal sino para el común, algo o alguien no te hacen bien, has sentido que todos tus esfuerzos no han valido la pena y que has perdido tu tiempo, pero tranquilo, la luz siempre sale y todo florecerá para ti.

Amor

La carta del colgado invertida habla que te encuentras en una encrucijada pero es momento de tomar una decisión firme y no sentir remordimientos, no te sientas culpable por no seguir y querer algo mejor para ti; es momento que dejes ir afectos malsanos que te han dañado durante mucho tiempo.

Si tu caso no es el anterior, esta carta también habla que eres una persona muy exigente, buscas a tu pareja perfecta, recuerda no hay princesas ni príncipes azules todos tenemos defectos y virtudes, aprende a querer y aceptar a la gente tal y como es sino vivirás toda la vida decepcionada esperando algo que no existe.

Dinero

Cuida tu dinero, el colgado representa la negatividad en todo el ámbito del dinero, los negocios, así que hoy no es un buen día para firmar alguna asociación ni mucho menos para jugar juegos de azar, no gastes en cosas innecesarias así que por hoy cuida esa cartera, esperemos que el día de mañana las finanzas tengan un mejor panorama.

Salud

El colgado, te está avisando que debes tener cuidado con tu salud, podrás estar expuesto o expuesta a accidentes menores, como algún tropiezo o golpe en casa, pero es mejor que te andes con cuidado. Controla tu peso, tu alimentación y despídete de los malos hábitos y dile adiós al tabaco.

