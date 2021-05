Mhoni Vidente: Predicciones de amor, salud y fortuna para los Horóscopos de este 23 de mayo

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este domingo 23 de mayo preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este domingo.

ARIES

En cuestiones amorosas seguirás muy estable con tu pareja. Te busca un amor del pasado pero para cerrar su ciclo y estar bien; sé que para los Aries es difícil cortar definitivamente con amores del pasado pero son tiempos de madurar. Tendrás un dinero extra con los números. Usa mucho el color blanco para que la abundancia llegue a ti.

Número de la suerte

23, 30 y 90.

TAURO

El tarot te recuerda que ya debes tener una relación más formal y dejar de lado las salidas con varias personas a la vez, pues los Tauro se caracterizan por su temperamento sexual y por eso siempre buscan varias parejas. Usa más el color rojo en todo lo que uses para atraer la abundancia. Cuidado con las caídas en la calle, sé más precavido. Evita tramitar créditos y opta por pagar todo de contado.

Número de la suerte

02 y 11.

GÉMINIS

Te recomiendo que cargues algo de plata para cortar todo lo negativo. No descuides tu relación de pareja porque es la base de tu vida. Te invitan a una fiesta en estos días, ve te divertirás mucho. Compras ropa o cambias tu look. Recibirás una sorpresa económica. Usa mucho el calor amarillo para tener protección.

Número de la suert

00 y 90.

CÁNCER

Debes inyectarle más fuerza tu trabajo y verás que avanzarás. Recibes un bono o un aumento de sueldo. El amor llegará a tu puerta para formalizar, no lo dejes pasar que ya es hora de vivir en pareja. Vuelve a estudiar o tomar un curso de publicidad o comunicación que eso te ayudará mucho en tu futuro. Usar más el color azul fuerte para atraer más la buena racha en tu vida.

Número de la suerte

13 y 20.

LEO

En el amor vendrá alguien con mucha luz en tu vida que te llenará de paz y eso lo debes valorar porque tu signo es demasiado sexual y a veces no aprecias realmente quién te ama. Trata de estudiar otra vez y tomar un curso de leyes o administración. Busca a tu familia, necesita de ti. Usa más los colores negro o gris que atraen más la buena fortuna. Duerme más, tu cuerpo necesita reponerse de tanta fiesta.

Número de la suerte

23 y 19.

VIRGO

Viene un cambio muy positivo en estos días, sobre todo en el trabajo, así que aprovecha esta buena racha para poner un negocio o buscar un ascenso. Usa más el color rojo intenso para atraer la abundancia. Evita hacerle tanto caso a lo que dicen de ti, porque tu signo atrae mucho las envidias; no hagas más grande esa fuerza negativa.

Número de la suerte

27 y 80.

LIBRA

Realizas pagos del pasado y sanas tu economía. No tengas miedo a ese amor del pasado, si te busca es porque todavía te desea. Realizas cambios en tu casa o compras muebles. Te recomiendo que tengas una mascota porque tu signo tiene mucha comunicación con los animales y eso te hace estar más en paz. Te busca tu familia para invitarte a una fiesta. Recuerda que estás en una época de transformación. Usa más el color amarillo.

Número de la suerte

05 y 66.

ESCORPIÓN

En cuestiones de trabajo, en la semana que inicia tendrás juntas de última hora para cambios de personal, así que trata de estar al 100% en tu desempeño laboral. Ya te toca que te den un asenso o un bono económico. Te invitan a un cumpleaños estos días en el que te divertirás mucho, sólo evita tomar mucho alcohol o comer demasiado. Usa mucho el color celeste o azul. Trata de dejar de lado el drama cotidiano.

Número de la suerte

07 y 24.

SAGITARIO

Te llega un bono en tu trabajo o te pagan una deuda del pasado. Trata de usar más le color blanco, te ayudará a tener más fuerza espiritual. Te invitan a un día de campo. Trata de tomar vitaminas para que no te sientas tan cansado, pero recuerda consultarlo antes con un médico. No caigas en chismes, es mejor no opinar si no te lo pidieron. En cuestiones del amor andará soltero un tiempo, así que diviértete.

Número de la suerte

29 y 08.

CAPRICORNIO

Te recomiendo darte tiempo para ti o salir más de viaje para renovar energías. En tu casa tendrás situaciones de conflicto por cuestiones económicas, trata de no darle tanta importancia y avanzar. Un amor se alejará de tu vida. Mandas a arreglar tu carro para venderlo. Cuidado con las traiciones de socios o amigos del trabajo, trata de no confiarles mucho tus ideas. Sigue con la dieta y el ejercicio que ya estás logrando los resultados que querías.

Número de la suerte

05 y 41.

ACUARIO

En cuestiones de trabajo evitar discutir con tus superiores para que después no tengas represalias. Pides unos días de vacaciones para salir de viaje. Tramitas o renuevas tu pasaporte y la visa, recuerda siempre tener en orden tus papeles, nunca se sabe cuando los necesitarás. Usa mucho los colores gris y blanco para más abundancia.

Número de la suerte

11 y 15.

PISCIS

Debes enfrentar las situaciones amorosas. Tus signos más compatibles son Aries, Géminis y Libra. La carta indica que te vendrá un negocio nuevo y que lo debes aceptar para que tengas más ingresos. Tu color con más magia será el azul. Se vienen cambios importantes en muchos sentidos de tu vida, debes de aprender a tener pensamientos positivos para disfrutarlos plenamente.

Número de la suerte

09, 08 y 21.

