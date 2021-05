Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 21 de mayo según tu signo

La carta de este de abril viernes 21 de mayo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para viernes 21 de mayo es“El loco", es un arcano mayor del tarot de Rider Waite.

Esta carta tiene un significado poderoso, y usualmente anuncia el comienzo de algo muy bueno en tu vida, así que la presencia de esta carta trae buenas noticias,pero eso sí, debes estar consciente que con la llegada de cosas buenas deberás tomar desiciones las cuales pueden ser difíciles para ti, deberás arriesgarte.

Amor

No estas preparado para una responsabilidad, gente que te rodea te ha estado presionando con temas de boda, hijos o algo por el estilo, tu lo que quieres es divertirte y pasarla bien, y eso esta increíble, pero sabes bien que hay alguien en tu vida que te ofrece amor verdadero de esos que ya no existen, así que no dejes pasar ambas oportunidades, recuerda que estar enamorado no significa olvidarte de la diversión. Piensa bien qué quieres y si estás dispuesto a perder algo de esas dos cosas o te armas de valor y luchas por ambas.

Dinero

Las finanzas pintan de maravilla para ti que nos estás leyendo, la presencia de la carta del loco indica la pronta llegada de un dinero puede ser como un aumento de sueldo o bien alguien que te debe por fin te va a pagar. Confía en ti mismo, trabaja duro, y las cosas resultarán mejor de lo esperado.

Salud

Has estado un poco achacoso, te duele todo y te has estado golpeando con todo, esta mala racha terminó por fin tendrás un alivio para sanar tu piel de tanto moretón que tienes debido a tus descuidos. Te vas a sentir con mucha energía así que ocúpala para poner tu cuerpo en movimiento, sal a correr o caminar tus piernas te lo agradecerán.

bmz