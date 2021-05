Paulia Goto hace clic con Caztro

A pesar de la pandemia, Paulina Goto y Caztro lograron una colaboración musical con la que están muy emocionados. Sobre esto platicaron este viernes en EstiloDF.

Se trata del tema “Quedito”, una canción romántica en la que ambos se divirtieron durante el rodaje del videoclip, donde se conocieron por primera vez de manera presencial, pues el track fue grabado a distancia.

Tanto para Caztro como para Paulina la experiencia de compartir la música es una manera de crecer, de aprender de otros y de seguir alimentando los sueños.

Sobre esta colaboración, Paulina comentó: “Caztro y yo nos conocimos por Instagram, él me mandó un mensaje. Ya había escuchado algo de su música y me dijo que le gustaría hacer una colaboración conmigo. Lo primero siempre es que la canción manda y desde que me la envió me fascinó. ‘Quedito’ es una rola que escribió junto con Ale Zéguer, que es una amiga que tenemos en común; Ale es una gran artista, con la que también he tenido el placer y el honor de escribir últimamente".

"Desde que escuché ‘Quedito’ dije: ‘Esta rola la quiero cantar’, me vibró mucho. Me encanta colaborar con otros artistas, es una oportunidad bien padre para crecer, para aprender del otro y unir esfuerzos. El resultado ha sido increíble, estoy muy contenta de cómo suena la canción, con el video y todo lo que hemos hecho alrededor de esta canción”, expresó Paulina Goto.

Pau y Caztro graban juntos el video oficial

Además de unir sus voces, Pau y Caztro grabaron juntos el video de este tema y aseguran que fue una experiencia divertida y enriquecedora.

“Desde que empezamos a hablar de la idea del videoclip con Caztro, con el director del video, todos planteamos y coincidimos en que se trataba de una historia de amor; nos divertimos mucho en el proceso, creo que cada parte del video es perfecta", detalló.

La también actriz aseguró que “Caztro y yo no nos habíamos conocido personalmente, nos vimos el día del video, lo cual hizo más divertida la experiencia de actuar y cantar juntos; nos divertimos mucho haciéndolo, desde la primera escena que fue la que rompió el hielo, yo le tenía que hacer piojito a él, nos moríamos de la risa los dos, todo fluyó increíble”.