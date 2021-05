La importancia de dedicar tiempo para uno mismo; invierte en ti con estas actividades

Aunque no lo pienses mucho, tú mismo eres el mejor y más grande ‘activo’ que posees, por ello, debes dedicar tiempo para ti mismo para encontrar motivación, felicidad y bienestar. Probablemente no sepas por dónde comenzar, pero no te preocupes, nosotros te damos algunas ideas y consejos para poder empezar a ponerlo en práctica:

Convicción

Puede parecer obvio, pero hasta que no tomes la decisión de invertir en ti, no sucederá. No se trata de intentar, se trata de hacer hasta que se convierta en un hábito.

Esfuerzo

Como cualquier hábito, para invertir en ti no solo necesitarás querer hacerlo, si no dedicar el tiempo que requiere y ponerlo como prioridad.

Dinero

El invertir en ti, en muchas ocasiones requiere de dinero, sin embargo, también hay muchas cosas en las que puedes invertir sin necesidad de desembolsar un peso y que te llenarán de la misma manera.

Hacer un plan

Tener un plan en donde decidas a qué le vas a dar mayor importancia, es vital para no perder el camino. Un ejemplo puede ser:

Deseo invertir en mí “No saltarme ninguna clase de Erre Barre”. ¿Cómo lo lograré? Reservando mis clases a la misma hora y poniéndome alarmas diarias antes de mi clase para que me de tiempo de llegar. ¿Qué necesitaré para lograrlo? No hacer compromisos a esa hora, adelantar mi trabajo, mis tareas, o mis pendientes lo más posible para poder darme mi tiempo y estar tranquila. Durmiendo mínimo 8 horas al día para sentirme con la energía necesaria, y comiendo bien para recuperarme. Si quiero un extra de motivación, me compraré un outfit que me haga sentir poderosa.

Esto es solo un ejemplo, pero este plan te ayudará a organizarte mejor y a evitar las excusas.

Ahora que sabes algunas maneras de empezar, te damos algunas ideas de actividades que te ayudarán a invertir en ti:

Libros

Conferencias y cursos

Dormir más y mejor

Ejercicio

Comer Saludable

Viajar

Ahorrar

Desconectarte de Redes Sociales

Limpiar, ordenar y minimizar

Pedir ayuda

Decir no con más frecuencia

Hacer y probar cosas nuevas

¿Te das cuenta lo fácil que puede ser invertir en ti?, intenta poner en práctica algunas de estas cosas y verás cómo tú vida da una vuelta de 180º para bien, recuerda siempre con paciencia y siendo consciente que este es un trabajo que toma tiempo, pero nunca es demasiado tarde para empezar. Invierte en ti, y tu yo del futuro te lo agradecerá.

Por: @errebarre