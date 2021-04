Mhoni Vidente: Conoce tu suerte en el amor, salud y trabajo en los Horóscopos de HOY viernes 9 de abril

Conocer las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti este viernes 10 de abril, no salgas de casa sin saber qué te deparan los astros para tu presente inmediato y seguir aquellos consejos que te aportarán de la mano de la famosa pitonisa; averigua cómo te irá este viernes en tu entorno personal y los temas relacionados con la salud, el trabajo, las finanzas y también el amor, para así poder tomar las mejores decisiones para tu bienestar personal.

Mhoni Vidente te muestra qué te tiene deparado el destino en tu horóscopo y cómo podrás afrontarlo de la mejor manera y así lograr los beneficios esperados en tus actividades cotidianas. Las energías de los astros se encuentran en todo su potencial, por lo que deberás prepárate para dar también todo de ti en este cuarto mes del año. Así que no dudes en conocer todos los detalles de tu horóscopo para hoy y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud.

La suerte está de tu lado y los astros harán su trabajo en abril, no olvides que este es un nuevo mes que traerá movimientos y transiciones, también será de mucho empeño y de esfuerzo y voluntades, por lo que seguirás complementado lo que ya has comenzado a trabajar desde que comenzó este 2021 y que se afianzó el mes pasado. Este fin de semana que comienza también será importante para definir cómo seguirás en los próximos días.

ARIES

No te subas hoy a la báscula o puedes llevarte un disgusto. Desde el principio del confinamiento que estas pesando aprovechar esos días para comer sano y erradicar los malos hábitos, Aries.

Sin embargo, a pesar de los buenos propósitos, los que has hecho es picar mucho más entre horas y calmar la ansiedad con chocolates. No sigas por ese camino porque perderás tu buena forma y no solo en el plano estético.

Es el centro de las miradas amorosas y no debe pavonearse. Mejora notable de su economía. Negocie ahora sus nuevas condiciones laborales. Practique alguna actividad.

TAURO

Es probable que hoy te lleves una sorpresa porque alguien, a pesar de todos los inconvenientes que estamos pasando te puede ofrecer algo que resulta muy atractivo para ti, un futuro negocio, ese coche de segunda mano por el que te habías interesado, o la moto de tus sueños.

Si quiere que en su pareja todo vuelva a la normalidad, luche por ello. Momento óptimo para compras, ventas e inversiones. Realice su trabajo con entusiasmo y ganas de cambios. Excelente momento para prestar más atención a su cuerpo.

GÉMINIS

No podrás concluir ciertas responsabilidades a menos que te concientices que no puedes darte el lujo de perder el tiempo. Deberás aprender a exteriorizar tus pensamientos y opiniones si pretendes una relación duradera y a largo plazo. Tu tendencia exhibicionista y extrovertida esta generando ciertos roces con tus pares laborales. Procura aplacarla un poco.

Hoy tendrás una fuerte tendencia a las compras, por supuesto por internet. El aburrimiento pude hacer que pases tu tiempo viendo las novedades de la próxima temporada, los últimos tratamientos de belleza o cualquier dispositivo de nueva tecnología.

CÁNCER

Deberás hacer caso omiso de tus instintos si quieres tener una vida más plena y satisfactoria. Mentalízate en positivo. No fuerces sentimientos en tu pareja, debes dejar que estos fluyan solos y sigan su curso natural. Date un poco de tiempo. Te verás involucrado en discusiones con tus pares laborales. Esto te traerá problemas con tus superiores. Se cuidadoso.

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. Revise las deudas que tiene pendientes. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.

LEO

Podrás hacerte un momento para planificar la jornada venidera de manera de utilizar los tiempos de la mejor forma posible. Piensa dos veces antes de tomar una determinación. No dejes que el enojo nuble tu conciencia, o te arrepentirás más adelante. La idea de un negocio llegará a tus oídos en la jornada de hoy por boca de un amigo cercano. Analízala en detalle.

Su familia le está demostrando más cariño que nunca. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Tiene que tomar una decisión importante en su trabajo. Deprimido por esas pequeñas molestias, anímese.

VIRGO

Tus sentimientos están siendo usados en contra tuya. Imponte para evitar ser blanco de injusticias. Nuevas oportunidades laborales. No dejes pasar la oportunidad de mostrar tus sentimientos a aquella persona que crees ideal para ti. Déjate llevar. Se muy cuidadoso a la hora de atender los encargos de tus superiores. Ahí reside la capacidad de evitar cometer errores.

Si está buscando el amor de su vida, está al caer. En lo económico, no es un día favorable. Evite las rivalidades en su trabajo. Precaución con las exposiciones prolongadas al sol.

LIBRA

La jornada de hoy no tendrá desperdicio. Procura aprovecharla al máximo y en profundidad. Obtendrás grandes satisfacciones. El verdadero amor no reconoce fronteras. Busca distintas formas para comunicarle, a la distancia, tu amor a tu pareja. No te dejes llevar por la despreocupación y el desgano. Te enfrentarás a grandes corridas si pospones tus actividades.

Su personalidad, hoy, es arrebatadora. Gran intuición para hacer inversiones rentables. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. La dieta debe ser más acorde con las necesidades reales.

ESCORPIO

Si te cierras en tu punto de vista no llegarás a ningún lado. Recuerda que la base del entendimiento está en la comunicación. No temas la soledad. Abraza este momento que tienes para ti y disfrútalo al máximo. Aprovecha para conocerte más a fondo. Evita caer en relaciones personales con tus pares de trabajo. Esto te mantendrá alejado de todo tipo de problemas.

Serenidad y estabilidad sentimental le rodean. Cuidado con los riesgos económicos. Aproveche este día en la oficina para ordenar papeles y cajones. Sus rodillas flaquean, debería ejercitarlas.

SAGITARIO

Hoy lograrás dar un avance fundamental en la relación en pareja que estas viviendo. Entenderás lo importante de la confianza. Con tu mochila cargada de emociones, has recorrido un largo camino hasta llegar donde estás. No dejes que el amor siga de largo. No dejes para último las correcciones de tus proyectos a entregar. Procura organizar la forma en la que lo haces.

Esfuércese en volver a ver a un amigo del pasado. Dispone de dinero gracias a sus esfuerzos por ahorrar. Procure ser más simpático con los compañeros. Nervios por todas partes, calcule bien sus fuerzas.

CAPRICORNIO

Serás de gran ayuda para un amigo que está atravesando por duros momentos. Tus palabras lograrán alegrarle el día. No hay límites a lo que se puede alcanzar cuando la pareja como un todo orienta sus esfuerzos hacia una meta. Se acercan noticias muy complicadas a nivel profesional para ti. Mantente listo a todo momento y no bajes la guardia.

En su relación hay comunicación y pasión, muy bien. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Día confuso en el trabajo, le costará sacar conclusiones. Sigue con tensiones, intente relajarse, te dice Mhoni Vidente.

ACUARIO

No puedes permitirte permanecer sumergido en ciertos momentos tormentosos de tu vida. Busca apoyo en amigos. El día de hoy resultará casi imposible congeniar con tu media naranja. Procura evitar tratar temas delicados. Vivirás cambios no muy placenteros a nivel laboral en el día de hoy. No te dejes llevar por el negativismo.

Las amistades superfluas no le beneficiarán nada. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Oportunidad de ascender profesionalmente. Las cenas no deben ser copiosas.

PISCIS

Deberás tomar decisiones salomónicas el día de hoy. Cualquiera sea que fuere esta traerá aparejada consecuencias complicadas. No desestimes las advertencias de tu pareja. Evita arrepentimientos tardíos o malos momentos futuros. Préstale atención. Tendrás problemas debido a tu mala interpretación de las órdenes de tus superiores. Mantente atento a lo que te digan.

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Controle la cantidad que gasta en apuestas y loterías. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

